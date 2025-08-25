La postal de Lamine Yamal que confirma lo que todos sospechaban con Nicki Nicole

El joven jugador del FC Barcelona eligió las redes para dejar en claro lo que hasta hace unos días eran rumores.

Los rumores de un romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron en los primeros días de agosto.

A principios de agosto, el periodista Javier Hoyos encendía la chispa del rumor en TikTok: "Lamine Yamal y Nicki Nicole se han liado. Me lo contó una fuente en la que confío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información", aseguró el comunicador.

La versión empezó a tomar fuerza días después, cuando la rosarina fue vista en uno de los partidos del FC Barcelona, club donde el joven delantero brilla como promesa.

Esto fue lo que contó Javier Hoyos sobre Nicki Nicole y Lamine Yamal Nicki Nicole Y Lamine Yamal Estarían Iniciando Un Romance Finalmente, ya no hay especulaciones: la pareja decidió blanquear su romance con una romántica publicación en Instagram (@Lamineyamal). Yamal eligió una fecha especial para confirmarlo: el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole.

En la postal que compartió el futbolista, ambos aparecen abrazados, rodeados de rosas, globos en forma de corazón, pétalos y una gran torta rosa. Junto a la imagen, el jugador agregó dos emojis: uno de torta y otro de corazones, gesto sencillo pero contundente que despejó todas las dudas.