Los detalles que confirmarían el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal: fotos y videos contundentes

La artista estuvo presente en el último partido de Barcelona contra el Como de Italia. Una serie de acciones demuestran que las figuras están más cerca que nunca.

La cantante fue vista en el partido de Barcelona y crecen las especulaciones. Créditos: X / Nicki data

La cantante argentina Nicki Nicole y el delantero del Barcelona, Lamine Yamal, están en el centro de las miradas tras una serie de gestos y apariciones públicas que despertaron rumores de una posible relación. ¿Qué ha ocurrido en estos días?

En las últimas horas, el Trofeo Joan Gamper fue escenario de muchas especulaciones. Allí, Nicole asistió al partido en el estadio Johan Cruyff acompañada de Bizarrap y otros allegados, todos vistiendo camisetas del equipo español. Sin embargo, la remera que portaba la artista llevaba el nombre de Lamine Yamal estampado en la espalda.

image Bizarrap y Nicki Nicole, invitados de lujo en el Gamper. Créditos: X / FC Barcelona Un cumpleaños y una revelación Nicki Nicole Y Lamine Yamal Estarían Iniciando Un Romance Otro episodio que alimentó los rumores ocurrió semanas antes, el 12 de julio, durante la fiesta privada por los 18 años de Yamal en Garraf. Allí también estuvo Nicki Nicole, y según el periodista español Javi Hoyos, ambos habrían compartido un beso durante la celebración. También se los vio salir juntos en un auto.

En declaraciones en TikTok, Hoyos sostuvo que aquello podría marcar el inicio de una relación romántica, aunque aclaró que no son novios y que sería prematuro hablar de noviazgo formal.

Como si esto fuera poco, en las redes también detectaron otro detalle: la pantalla de bloqueo del futbolista tiene una foto de la rosarina, lo que terminaría de cerrar el círculo y solo restaría que los propios protagonistas hagan oficial el romance.