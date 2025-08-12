El programa de canal América que pasó del éxito a desmoronarse en el rating por la ausencia de su conductora

Uno de los ciclos más rendidores de la señal de aire del Grupo América, protagonizó un notorio desliz en las mediciones cuando su conductora decidió tomarse unas vacaciones.

En lo que va del año, canal América ha dado claras muestras de crecimiento apostando por la incorporación de nuevos programas a su grilla como Sálvese quien pueda y el flamante Trato Hecho. En el caso del ciclo de chimentos encabezado por Yanina Latorre, la propuesta se convirtió en un éxito inmediato. Sin embargo, para que un suceso se sostenga en el rating hay que cumplir algunas premisas ineludibles, como por ejemplo que su conductor no abandone el barco en plena marcha.

Tal es lo que sucedió con Latorre, que como cada año decidió tomarse entre fines de julio y principios de agosto tres semanas de vacaciones, que derivaron en el paulatino declive en las mediciones de SQP, que desde hace algunos días ya no se encuentra entre las propuestas más vistas de canal América.

Con un formato que gira exclusivamente alrededor de la impronta de su anfitriona, resulta llamativo que los directivos de la señal le hayan dado el visto bueno al momento de relax de Latorre en plena temporada, cuando se sabe que los resultados en el crecimiento o la estabilidad del rating de un programa, dependen en buena medida de la constancia de sus líderes.

No se trata aquí de cuestionar que a Yanina Latorre le apetezca tener unas semanas de descanso tanto en verano como en invierno, sino de calibrar que tal decisión puede tener su correlato en el rating, más en el caso de un ciclo como Sálvese quien pueda, que lleva unos pocos meses en el aire, y que ostenta como mayor atractivo la arremetedora personalidad de su jefa.

Canal América recuperó a Yanina Latorre tras sus vacaciones, pero el rating no dio señales de repunte Así volvió Yanina Latorre a SQP en canal América El público que se sienta a ver SQP, no lo hace por el formato o los contenidos de la propuesta, ni tampoco por la confidencia que le generan los integrantes de su panel. Distinto es el caso del mayor éxito de canal América, LAM, que mantiene su rating cuando Ángel de Brito se ausenta, porque allí más allá del brillo del conductor, el programa es elegido por su agenda de contenidos y el eficaz magnetismo de sus panelistas.