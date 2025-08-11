Yanina Latorre apuntó contra Jey Mammón por la vuelta a la televisión

La panelista de LAM volvió de sus vacaciones muy recargada y decidió opinar sobre el regreso del conductor a la pantalla chica.

Jey Mammón volverá a la televisión de la mano de El Nueve luego de la polémica denuncia que tuvo en su contra. El exconductor de Telefe desembarca en la señal con "Medianoche con Jey" y espera el canal tener éxito con un ciclo totalmente renovado.

En medio de todo esto, Yanina Latorre, quien volvió de sus vacaciones en Estados Unidos, apuntó contra Mammón en su programa radial que sale al aire por El Observador y fue contundente con su opinión: "Es muy complicada de la que vuelve Jey".

"Dio notas, estuvo con Carmen Barbieri y leí que dijo que la tele lo echó y es verdad, la tele lo echó", expresó. Además, subrayó que "hay que ver que alguien hoy elija verlo, ¿quién lo contrató?". También sostuvo que "la chispa la perdió".

Yanina Latorre apuntó contra Jey Mammón Sin embargo, Yanina además expresó que "es talentoso, estuvo en Córdoba y la gente eligió no verlo". Lo cierto es que la vuelta de Jey Mammón es un hecho y el programa se podrá ver en El Nueve con la entrevista a Graciela Alfano que promete ser tendencia tras la pelea con Susana Giménez.