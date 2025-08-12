Medianoche con Jey: así fue el regreso de Jey Mammón a la televisión de la mano de El Nueve

El conductor finalmente regresó a la pantalla chica con un programa renovado y con Graciela Alfano como primera invitada.

Jey Mammón regresó a la televisión con un programa que estuvo marcado por la presencia de Graciela Alfano, quien fue noticia en las últimas semanas por su intensa pelea con Susana Giménez. El exconductor de Telefe se mostró contento con la oportunidad que le dieron las autoridades de El Nueve, quienes apostaron por este formato renovado.

"Cuánta gente, qué impresionante la gente que vino... Bienvenidos, bienvenida a 'Medianoche con Jey' en esta casa, Canal Nueve, mi canal", comenzó diciendo el conductor con una enorme sonrisa en el rostro que mostraba lo feliz que se encontraba por volver a la pantalla.

La escenografía de "Medianoche con Jey" es muy parecida al aspecto que tenía "Los Mammones", programa que llevó adelante el conductor en América. En el inicio del programa, Jey subrayó que "quiero decirle a ustedes que están del otro lado... Gracias por estar ahí, gracias por bancarme todo este tiempo y gracias por acompañarnos".