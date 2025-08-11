Así fue el debut de Santiago Maratea en América: qué resultados obtuvo en el rating

El influencer cumplió el sueño de llegar a la tele de la mano de América, iniciando de esta manera una nueva etapa en su carrera profesional.

La llegada de Santiago Maratea a la pantalla chica con el programa de juegos "Trato Hecho", llegó con todo a América. El influencer debutó en la conducción este lunes 11 de agosto por la noche y lo hizo de manera positiva.

El programa comenzó de manera puntual a las 22:00 horas y el flamante conductor se mostró contento por la oportunidad de estar al frente del ciclo: "Esto es Trato Hecho, el programa de entretenimiento que más plata entrega en todo el país. Es mucho dinero el que se pueden llevar los participantes".

"Un placer estar acá, estoy un poco nervioso, es mi primera vez conduciendo. Les quiero contar que hace 10-11 años me paraba en la puerta de América esperando que un productor salga y me de una oportunidad", expresó Santiago.

Así fue el debut de Santiago Maratea en América Así fue el debut de Santiago Maratea en América: cómo le fue en el rating En materia de audiencia, Santiago inició su ciclo con un desempeño positivo. A las 22:08, el programa alcanzó picos de 2,6 puntos de rating según las primeras mediciones, quedando en tercer lugar detrás de Buenas Noches Familia (6,5) y La Voz Argentina (13,1).