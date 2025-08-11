Nuevos cambios en la pantalla de América TV

Con frecuencia, los canales de televisión realizan modificaciones en sus grillas de programación. ¿Qué hará América TV?

Todos los canales de televisión buscan liderar el rating y por ello realizan cambios en sus grillas de programación. América TV no es la excepción y hoy se renueva. Finalmente esta noche estrena Trato hecho, de la mano de Santiago Maratea.

Esta nueva edición del programa tendrá una escenografía renovada. El ciclo contará con 24 participantes con 1 maletín cada uno y, todos los días, se sortea el jugador que bajará a participar. Los demás tienen la chance de regresar al siguiente día, y uno nuevo de ocupar el lugar del jugar que bajó a jugar.

Cada maletín tiene un monto distinto y los valores llegan hasta los $20.000.000. Además, esta nueva versión de Trato hecho, tiene una particularidad: el participante puede usar la opción de "contraoferta" y es una decisión del banco aceptarla o rechazarla.

1BISSanti MarateaWEB.jpg Santiago Maratea estrena "Trato hecho" en América TV ¿Qué pasa si el banco la rechaza? El jugador tiene la obligación de seguir jugando al menos una ronda más, es decir, no puede retirarse con el dinero antes ofrecido por la banca.

Es una producción de Mandarina Contenidos y el programa funcionará también como un reality en paralelo con las redes con las historias de vida de los participantes.