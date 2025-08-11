El humorista regresa a la pantalla de la mano de El Nueve con un formato totalmente renovado y que genera expectativa.

Jey Mammón regresará a la televisión con un programa único que llevará como nombre "Medianoche con Jey" y saldrá al aire este lunes por El Nueve. El exconductor de La Peña de Morfi habló con el periodista Pablo Montagna en la previa de su debut y fue contundente con las declaraciones.

"Estoy muy agradecido de todos los pasos que di en el tiempo que pasó. Me ayudó mucho para ejercitarme para lo que se viene", comentó Jey respecto a las experiencias previas que tuvo antes de tomar el desafío y la propuesta de El Nueve. Además, dejó en claro que "me negaba frente a la posibilidad de hacer streaming porque estaba caprichoso con mi lugar de pertenencia, la tele, que no me fui porque quise, alguien me agarró y me dijo 'te tenés que ir de acá".

También, subrayó: "Yo quería volver porque es mi lugar, sobre todo la noche, un espacio donde me encuentro con la gente y nos divertimos". En ese momento, el conductor de Radio Rivadavia le preguntó si la vuelta a los medios y sobre todo a la televisión era una especie de revancha para él y Jey no dudó con su respuesta: "No, no lo tomo como un capricho, es para mí, no para los demás, lo necesitaba".

Jey Mammón y una polémica invitada para su debut en El Nueve La polémica figura que tendrá Jey Mammón en su vuelta a la televisión Mammón dejó en claro que el alejamiento de él en la pantalla chica no fue por decisión de él: "Se tomó una decisión que no tuvo que ver conmigo. Estoy muy ansioso y contento. Es el inicio de volver a jugar en un canal competitivo".