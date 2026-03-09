La mujer realizó una entrevista contundente con Fernanda Iglesias y contó la historia que mantuvo con el expresidente.

En las últimas horas, una exparticipante de Gran Hermano decidió romper el silencio y contar la historia que vivió con Alberto Fernández, expresidente de Argentina. Todo surgió en una entrevista con Fernanda Iglesias.

Se trata de Lorena González, quien participó en la edición 2001 del reality: "Yo conozco un Alberto Fernández fuera de la política, era abogado, no era político", comenzó diciendo la ex Gran Hermano sobre el vínculo con el exmandatario.

Si bien no quiso profundizar sobre la relación, Lorena dejó en claro que "a veces las mujeres creemos que tenemos un lugar y a veces nos terminamos desilusionando de personas que creíamos que eran de una manera y la realidad te demuestra otra cosa".

Lorena González, exparticipante de Gran Hermano, contó detalles de la relación con Alberto Fernández Una exparticipante de Gran Hermano reveló detalles de la relación que tuvo con Alberto Fernández "Creía que era una relación totalmente distinta a la que fue y después de que él sale electo, dejé de comunicarme y de hablar, ni tener ningún tipo de diálogo", expresó Lorena. Pero esto no es todo, ya que apuntó contra Alberto.