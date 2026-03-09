La desesperada decisión que tomaría Telefe ante la caída del rating de Gran Hermano: "La marca más baja"

El ciclo que reunió a 30 figuras, entre los que se encuentran famosos e influencers, no remonta. El canal de las tres pelotas estaría por lanzar otra temporada de un producto estrella.

Gran Hermano Generación Dorada terminó por ser en cierta forma decepcionante para el canal de la familia. A un poco más de dos semanas de su comienzo, el reality no logra superar las dos cifras en el rating y Telefe no puede mirar al costado ante la realidad.

Según el periodista de espectáculos, Gustavo Méndez, el medio estaría apurando a otro formato que mostró ser un éxito. Se trata de nada más y nada menos que MasterChef Celebrity. El certamen de famosos que se llevó todas las miradas con Wanda Nara y Maxi López como principales estrellas.

La decisión que tendría Telefe entre las manos gustavo mendez Ante la caída del rating, la desesperación de Telefe. X / gusta_mendez "Ya apuran a MasterChef Celebrity para este año", expresó Méndez en X, mientras respondía el alarmante dato brindado por Plus Rating. "En el día de ayer (domingo), Gran Hermano no logró llegar a los dos dígitos. Promedió 8.9 puntos de rating (9.9 en la primera parte y 7.8 en la segunda). Es la marca más baja del ciclo desde la temporada 2022/23".

Las quejas en redes sociales son contundentes y el público espectador se manifestó hacia el mal inminente: "Todo por culpa de Del Moro con sus ideas pedorras y por querer inflar a Andrea", " Y si el problema es que repiten a cada rato los realities", "Y siguen con lo mismo! Por qué no ponen gente común".