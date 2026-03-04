El programa de Telefe que está nuevamente en crisis: falta de conductores y una temporada que se retrasa

El histórico ciclo atraviesa su momento más incierto. Tras la baja de una conductora y negociaciones que no culminan, la producción lanzó una promoción sin caras visibles.

La pantalla de Telefe arde, pero no por el rating, sino por los pasillos de producción. Mientras el público reclama la vuelta de los clásicos, la nueva temporada de La Peña de Morfi parece haber entrado en un terreno pantanoso del que no logra salir.

Lo que debería ser un regreso triunfal se convirtió en un "operativo rescate" para encontrar quién se ponga al frente del programa. Una vez más, el ciclo de Gerardo Rozín, que acompaña los domingos y a la familia, vuelve a protagonizar un gran caos.

Los detalles de una producción que no cierra Embed - ¿Lizy Tagliani en crisis? la conductora recibió la peor de las noticias y su futuro laboral es una incógnita La noticia que descolocó a todos fue la confirmación de que Lizy Tagliani no formará parte de esta temporada. La conductora, que hoy divide sus horas entre la radio a primera hora, su nuevo rol como madre y un ambicioso proyecto teatral de la mano de Gustavo Yankelevich, decidió dar un paso al costado. Las exigencias de su manager y una agenda que no da respiro fueron el combo letal para su continuidad.

la peña de morfi interna (2) Los últimos conductores de la edición. Archivo MDZ Sin embargo, el problema es más profundo, pues según trascendió, el clima interno es de pura incertidumbre. Entre las no confirmaciones se encuentra Soledad Pastorutti, quien no cerró con el canal de las tres pelotas. En palabras de Ángel de Brito, las charlas con la cantante vienen "lentas" y todavía no hay firma.

Quien fuera la dupla de Tagliani, Diego Leuco, se encuentra en la espera: el último conductor del ciclo aún no se habrían sentado a negociar, por lo que su continuidad se pone en duda.