¡Bomba en Telefe! Confirmaron que una figura se va del canal y revelaron los fuertes motivos

Ángel de Brito reveló en LAM una noticia que causó impacto y que tiene a una conocida periodista como protagonista.

Ángel de Brito abrió la edición de LAM del día martes con una noticia que causó gran revuelo. Se trata nada más y nada menos que de la salida de una gran figura de Telefe luego de semanas de incertidumbre sobre si continuaba o dejaba el canal.

Finalmente, las negociaciones llegaron a su final y el periodista de América TV confirmó que quien no seguirá en la señal es nada más y nada menos que Nancy Pazos. De esta manera, Georgina Barbarossa se queda sin su panelista.

"Fuera de Telefe Nancy Pazos... Salta en una pata Mariana Brey y festeja Analía Franchín", expresó en tono de broma por los diferentes cruces que han tenido con Pazos a lo largo de sus años en el programa.

Luego agregó que "lo dijo ella misma en C5N, no lo contó al aire, lo habló con sus compañeros y me lo contaron". Por su lado, Karina Iavícoli se refirió a los motivos que desencadenaron la salida de Nancy de Telefe.