Histórico: la jugada de Telefe y El Trece con Moria Casán y Georgina Barbarossa que paralizará la pantalla

Las famosas llevarán a cabo un dúplex televisivo sin precedentes que unirá a las dos señales más importantes del país: de qué se trata

La televisión argentina se prepara para vivir un momento que promete paralizar el encendido de las mañanas. En una jugada totalmente inesperada para la industria, las autoridades de Telefe y El Trece llegaron a un acuerdo para realizar un dúplex estelar protagonizado por dos de las mujeres más fuertes del espectáculo nacional: Georgina Barbarossa y Moria Casán.

Aunque en un principio la noticia generaba asombro y parecía difícil de concretar por la histórica rivalidad de los canales, Guido Zaffora confirmó a través de El Observador que La One y la figura de Telefe afirmaron dicha información, dejando en claro que la conexión cruzada es un hecho inminente.

Moria Casán y Georgina Barbarossa, juntas Embed - Moria Casán y Georgina Barbarossa

Más allá del hito que significa unir a las dos señales líderes en un mismo bloque, el mayor atractivo de este encuentro radica en el trasfondo personal. El cara a cara televisado pondrá bajo la lupa la reciente dinámica entre las conductoras, luego de los chispazos mediáticos que protagonizaron.

georgina barbarossa y moria casan Un encuentro de leyendas. Archivo MDZ Según trascendió en las últimas horas, el acercamiento previo entre ellas tuvo diferentes lecturas. Mientras que Moria Casán fiel a su estilo le restó dramatismo asegurando que simplemente le dijo "sorry si algo te molestó", Georgina Barbarossa fue un poco más contundente al afirmar que su colega le pidió perdón de manera directa.