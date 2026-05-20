Una figura de Telefe realizó un durísimo anuncio tras los Martín Fierro y sorprendió a todos

La figura hizo un sorpresivo posteo en sus redes sociales luego de ganar una estatuilla y dejó a sus seguidores en shock.

Los premios Martín Fierro de televisión siguen dejando tela para cortar en medio de las fuertes críticas contra Wanda Nara. A esto se le suma un fuerte anuncio que realizó otra figura de Telefe que fue uno de los ganadores de la noche.

Se trata nada más y nada menos que de Ian Lucas, ganador de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El joven fue noticia meses atrás por su breve relación con Evangelina Anderson y en las últimas horas compartió una sorpresiva y fuerte historia.

En la imagen se pueden ver las métricas de dos clips donde apareció él en el Instagram de Telefe. Lo más llamativo fue el texto con el que acompañó a la foto, ya que los usuarios lo tomaron como una fuerte indirecta al canal de la familia.

El fuerte anuncio de Ian Lucas, figura de Telefe Captura de pantalla 2026-05-20 175618 La figura de Telefe y una historia que causó polémica. Foto: captura de video / América TV.

"Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes... Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo", escribió el ganador del reality culinario.