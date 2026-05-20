Las fuertes acusaciones contra una artista argentina que se hicieron virales: "Pedazo de soberbia"

La reciente entrega de los premios Martín Fierro sigue dando que hablar, pero no solo por los galardones, sino por los escándalos que se vivieron detrás de cámara. En las últimas horas, la cantante de RKT, La Joaqui , se volvió el blanco de duras críticas en las redes sociales tras ser acusada de maltratar a los trabajadores de prensa y a sus propios seguidores.

Todo comenzó con un explosivo descargo del periodista y panelista Fede Flowers en su cuenta de X. Cansado de las supuestas actitudes de la artista durante el evento, Flowers compartió una foto de La Joaqui en la alfombra roja y no se guardó nada.

"Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja" , disparó el comunicador.

En su mensaje, el periodista la acusó de ser "selectiva de medios" y de estar "siempre tan subida al pony ". Para cerrar, dejó en claro que no es un comportamiento nuevo asegurando que es el tercer año consecutivo que tiene este tipo de tratos, lo que evidenció malestar generalizado entre los noteros que intentaban entrevistarla en la gran noche de la televisión.

Testimonios posteriores

la joaqui 2 Acusaciones contra La Joaqui. X / fedeflowersok

Lo que parecía ser un enojo aislado rápidamente generó viralización. Tras la viralización de su primer tuit, Fede Flowers comenzó a recibir mensajes privados de usuarios que relataban malas experiencias con la intérprete, dejando entrever un presunto patrón de comportamiento que indignó a los internautas.

"Más testimonios que me llegan de La Joaqui y el destrato con la gente. Evidentemente ya se maneja así", escribió el periodista al compartir una captura de pantalla con una de las historias más fuertes. El testimonio compartido relata una dolorosa situación vivida en el aeropuerto de Jujuy, involucrando a una menor de edad. Según la testigo del hecho, una niña de no más de 10 años se acercó a la cantante con la ilusión de pedirle un autógrafo.

La Joaqui (4) La Joaqui. Archivo MDZ

Lejos de acceder o tener un gesto amable, La Joaqui le habría ordenado a un miembro de su equipo de seguridad que apartara a la nena. Tras ese tenso momento, la artista simplemente se puso los auriculares y siguió su camino, ignorando por completo a la pequeña, quien según el relato quedó "súper angustiada" por la situación.

Hasta el momento, La Joaqui no ha emitido ningún comunicado ni ha hecho declaraciones públicas al respecto en sus redes sociales para desmentir o aclarar la situación, mientras las críticas sobre su falta de empatía continúan multiplicándose en el entorno digital.