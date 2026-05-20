Muere Totó la Momposina, la artista que triunfó en el mundo con el folclor del Caribe colombiano

Este martes se supo que la artista Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó la Momposina, murió el pasado 17 de mayo en México a los 85 años.

"Hoy despedimos a la eterna Totó (...) A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra (...) a la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país", expresó en X el Ministerio de Cultura colombiano.

"Ha muerto Totó la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas", dijo por su parte el presidente Gustavo Petro.

El cuerpo de la artista será trasladado de México a Colombia el próximo 27 de mayo. Se le realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente.

La cantante llevaba retirada de los escenarios desde 2022, tras ser diagnosticada con alzhéimer y afasia.

Intérprete de éxitos como "La verdolaga", "El pescador" o "La luna", la artista deja un a huella inolvidable en las artes colombianas.

"Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas", dice un comunicado de su equipo publicado en internet.

Mito del Caribe colombiano

Totó nació en el departamento de Bolívar en 1940. Su apodo y nombre artístico provienen de haber nacido en la depresión momposina, una llanura recorrida por el río Magdalena, fundamental en la cultura colombiana y su Caribe.

Fue criada en una familia de músicos que más tarde conformó un grupo en el que Totó comenzó a mostrar su talento.

Desde los 70 y hasta 2022 la artista se dedicó a interpretar y promover por el mundo el folclor caribeño, influenciado por herencias africanas e indígenas.

Bill Tompkins/Getty Images La artista llevaba retirada de los escenarios desde 2022.

Durante su carrera recibió múltiples premios, incluyendo un Grammy Latino Especial a la Excelencia Musical en 2013.

Realizó giras por Europa, Asia, África, EE.UU. y América Latina.

En 1982, se presentó en la ceremonia de entrega del Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez quien, como Totó, fue también fundamental en la internacionalización del folclor colombiano.

Colaboró con decenas de artistas como Lila Downs, Pablo Milanés, Carlos Vives o el grupo Calle 13, con quien grabó la canción "Latinoamérica", con más de 160 millones de reproducciones en Spotify.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC