La famosa figura de Telefe que disfrutó de una noche mendocina cargada de glamour

La artista fue la estrella invitada del aniversario de un emblemático boliche mendocino. Te contamos quién es la panelista de Telefe que hizo bailar a todos.

La noche del sábado se vistió de gala con una celebración muy especial que combinó brillo, emoción y la presencia de una de las figuras más queridas y carismáticas de la televisión argentina. El ambiente de festejo se percibía en el aire, potenciado por un DJ set de lujo a cargo de un reconocido artista de Buenos Aires: Ramaxcoll, sumado al despliegue coreográfico de las talentosas drag queens anfitrionas, quienes aportaron toda su magia sobre el escenario. Sin embargo, el momento más alto de la velada llegó cuando la panelista de Telefe fue presentada ante el público, desatando la ovación de todos los presentes con su frescura y su contagiosa energía.

La invitada de honor al aniversario de Queen Disco fue Marixa Balli, fiel a su estilo descontracturado no dudó en complacer a los asistentes cuando le pidieron revivir el clásico musical que marcó a toda una generación en los años 90. Aunque en reiteradas oportunidades ha manifestado que su carrera va mucho más allá de "La Cachaca", tomó el micrófono con absoluta simpatía y transformó el escenario en una verdadera fiesta, poniendo a bailar a las organizadoras, a las artistas locales y a los fanáticos que subieron a buscar una foto de recuerdo. Su magnetismo, el mismo que traspasa la pantalla chica, se sintió con fuerza en el vivo.

La carismática figura de Telefe hizo vibrar a los mendocinos Marixa 1 Foto: Diego Quiroga - MDZ

Tras el caluroso encuentro con sus seguidores, la artista conversó con MDZ en camarines sobre su presente y los desafíos que afronta en el contexto actual. “Hoy disfruté del día, y ahora estoy tratando de disfrutar de esta noche increíble, este aniversario la rompió”, expresó entusiasmada respecto a la energía que se vivió en la velada.

Marixa Balli Marixa Balli visitó el Cerro de la Gloria y lució su espléndida sonrisa. Foto: Instagram @queen_mza La charla también recorrió los cambios en su faceta empresarial, luego de haber comunicado el cierre definitivo de su clásico local, Xurama, y el fin de la fabricación de calzado debido a la compleja situación económica que atraviesa el sector textil. Aunque ya había anticipado un cambio de rumbo, mantuvo el misterio sobre sus próximos pasos: “Siempre para adelante, todavía estoy liquidando, mientras tanto estoy con la producción, que no lo quiero decir por que es algo muy personalizado, pero está muy canchero, está bueno, yo creo que a la gente le va a gustar. Me está llevando más tiempo de lo que pensaba”.