La famosa figura de Telefe que disfrutó de una noche mendocina cargada de glamour
La artista fue la estrella invitada del aniversario de un emblemático boliche mendocino. Te contamos quién es la panelista de Telefe que hizo bailar a todos.
La noche del sábado se vistió de gala con una celebración muy especial que combinó brillo, emoción y la presencia de una de las figuras más queridas y carismáticas de la televisión argentina. El ambiente de festejo se percibía en el aire, potenciado por un DJ set de lujo a cargo de un reconocido artista de Buenos Aires: Ramaxcoll, sumado al despliegue coreográfico de las talentosas drag queens anfitrionas, quienes aportaron toda su magia sobre el escenario. Sin embargo, el momento más alto de la velada llegó cuando la panelista de Telefe fue presentada ante el público, desatando la ovación de todos los presentes con su frescura y su contagiosa energía.
La invitada de honor al aniversario de Queen Disco fue Marixa Balli, fiel a su estilo descontracturado no dudó en complacer a los asistentes cuando le pidieron revivir el clásico musical que marcó a toda una generación en los años 90. Aunque en reiteradas oportunidades ha manifestado que su carrera va mucho más allá de "La Cachaca", tomó el micrófono con absoluta simpatía y transformó el escenario en una verdadera fiesta, poniendo a bailar a las organizadoras, a las artistas locales y a los fanáticos que subieron a buscar una foto de recuerdo. Su magnetismo, el mismo que traspasa la pantalla chica, se sintió con fuerza en el vivo.
La carismática figura de Telefe hizo vibrar a los mendocinos
Tras el caluroso encuentro con sus seguidores, la artista conversó con MDZ en camarines sobre su presente y los desafíos que afronta en el contexto actual. “Hoy disfruté del día, y ahora estoy tratando de disfrutar de esta noche increíble, este aniversario la rompió”, expresó entusiasmada respecto a la energía que se vivió en la velada.
La charla también recorrió los cambios en su faceta empresarial, luego de haber comunicado el cierre definitivo de su clásico local, Xurama, y el fin de la fabricación de calzado debido a la compleja situación económica que atraviesa el sector textil. Aunque ya había anticipado un cambio de rumbo, mantuvo el misterio sobre sus próximos pasos: “Siempre para adelante, todavía estoy liquidando, mientras tanto estoy con la producción, que no lo quiero decir por que es algo muy personalizado, pero está muy canchero, está bueno, yo creo que a la gente le va a gustar. Me está llevando más tiempo de lo que pensaba”.
Mirá la entrevista con Marixa Balli y su paso por la reconocida discoteca mendocina:
Finalmente, al ser consultada sobre los rumores de su regreso a la nueva edición de Masterchef Celebrity (Telefe), el certamen gastronómico de famosos más visto del país, dejó la puerta abierta con optimismo: “Yo creo que para alguna gala me van a convocar”. En cuanto al terreno sentimental, prefirió esquivar las definiciones con total franqueza asegurando que “esta cuerpa está tranqui”, para luego despedirse de los mendocinos enviando sus característicos besos tropicales.
El balance de la fiesta quedó sellado por el orgullo de quienes llevan adelante este clásico espacio de vanguardia y diversidad, quienes celebraron la permanencia y el valor del esfuerzo compartido. “Estamos felices con Fernanda, por que son 33 años de Queen, 17 que nosotros lo tomamos. Trabajando, tener trabajo hoy no es poco”, expresó Ana Laura Nicoletti , la dueña de Queen Disco, conocida como La Turca, en tanto su hermana Fernanda desde la emoción contó: “Estamos muy emocionadas de estos 17 años juntas, para mi es un orgullo estar con mi hermana, aprendemos todos los días, hay que seguir trabajando por que así se saca este país adelante”.