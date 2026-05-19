Telefe arrasó con los Premios Martín Fierro y dejó muy relegada a la competencia: todas las mediciones del rating

En una era donde las audiencias se disuelven entre las plataformas de streaming y las redes sociales, la televisión abierta argentina encontró en los Premios Martín Fierro su mejor resistencia. La tradicional gala, transmitida por la pantalla de Telefe, no solo revalidó su condición de clásico absoluto del espectáculo local, sino que arrojó cifras en rating que sorprendieron a los analistas.

Bajo la conducción de Santiago del Moro, la transmisión demostró su fortaleza desde el inicio de la velada. Al término de la primera hora, el evento ya se ubicaba firmemente por encima de los 15.3 puntos de rating , estableciendo una base que la emisora logró sostener sin mayores sobresaltos durante el segmento central de la noche. Por momentos, las mediciones treparon por encima de la barrera de los 16 puntos , consolidando un promedio sumamente competitivo.

Las tres divas de la televisión se reconciliaron en medio de los Premios Martin Fierro.

El panorama para el resto de los canales fue drástico. En El Trece, el ciclo Es mi sueño apenas pudo arañar una marca de 5 puntos , con picos aislados de 6. Incluso cuando Guido Kaczka se alzaba con los galardones a Mejor Conductor y Mejor Programa de Entretenimiento, el encendido se mantuvo inalterable en favor del canal de las pelotas, dejando en claro que el público ya había elegido su búnker para la jornada.

guido kaczka Guido Kaczka se alzó con los galardones a Mejor Conductor y Mejor Programa de Entretenimiento RS Fotos

El verdadero impacto de la velada se produjo con la subida al escenario de Wanda Nara. Su consagración como Mejor Conductora, sumada al reconocimiento institucional a América TV, generó el pico máximo de la gala, escalando de manera vertical hasta los 17.2 puntos de audiencia. Ese tramo se transformó en la porción más vista de todo el fin de semana televisivo.

Premios Martín Fierro 2026 (14) Wanda Nara obtuvo el mayor pico de rating en los Premios Martín Fierro. RS Fotos

Hacia el final, la extensión del evento comenzó a pasarle factura a la medición. En las ternas definitivas, el número se estabilizó en torno a los 13.8 puntos, experimentando un descenso progresivo que se agudizó pasada la medianoche. La entrega del esperado Martín Fierro de Oro cerró la transmisión con 12.5 puntos, un registro condicionado por el horario pero que clausuró un balance indiscutible.