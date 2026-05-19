Fernanda Iglesias destrozó a Analía Franchín tras ganar el Martín Fierro y mostró un terrible chat

Analía Franchín fue una de las ganadoras de la noche en los Premios Martín Fierro 2026. La periodista ganó en la categoría "Mejor panelista femenina" por su labor en A la Barbarossa. Sin embargo, momentos después de recibir el galardón, quedó envuelta en una fuerte polémica con Fernanda Iglesias .

La panelista de Puro Show sorprendió a todos al compartir en la red social X una una captura de pantalla de un mensaje privado enviado por Franchín. Junto a la imagen, lanzó una frase contundente contra la periodista: "Así me amenazaba la 'mejor panelista' de la tele. En fin".

Minutos después de llevarse la estatuilla, la periodista recibió una fuerte acusación por parte de Fernanda Iglesias.

"Fernandita. Te dije que no me rompieras más las pelotas. Estás muy enferma", dice la primera parte del mensaje de la panelista del programa de A la Barbarossa.

"Y para explicarlo y alguien de salud mental haga algo por vos, si querés también pongo en mis historias cómo te cortaste las venas y rogaste desesperadamente a los programas que no lo contaran. También arrastrando a tu hija a hacer lo mismo. Y por lo visto, intentás hacer lo mismo con el pequeño que hoy estás enfermando", continúa el texto de Franchín.

Fernanda Iglesias X El posteo de la panelista de Puro Show. Captura de pantalla X @ferigleok.

"Yo conozco al psiquiatra del portón rojo en donde varias veces te tuvieron que salvar. Y gracias a Dios que lo hicieron. Pero no estás siendo prolija con la medicación y estás haciendo desastre", concluye el mensaje de Analía Franchín.