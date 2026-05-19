Escándalo en el teatro: procesan al productor Aldo Funes por graves delitos contra una menor

El empresario teatral Aldo Funes fue procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven que, al momento de los hechos, tenía 15 años. La causa, que avanza firmemente hacia el juicio oral, expone una trama doblemente dolorosa, ya que la Justicia también dictó el procesamiento de la madre de la víctima por haber facilitado los encuentros.

La madre de la víctima enfrenta cargos por abuso coactivo al ser considerada facilitadora de los encuentros.

Los hechos investigados por la Justicia habrían ocurrido entre 2013 y 2014 en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando la cercanía de los teatros donde Funes desarrollaba sus producciones. Según el documento judicial de la Agencia Noticias Argentinas, la víctima —identificada como Brisa, quien hoy tiene 27 años y transita un embarazo— sufrió agresiones físicas y verbales bajo la constante amenaza de ver frustrada su incipiente carrera artística debido al poder del empresario.

Las inmediaciones de las salas teatrales porteñas fueron señaladas como los escenarios de las agresiones.

El expediente detalla que el primer acercamiento se produjo tras una función de la obra Pato a la Naranja. Posteriormente, el productor la habría forzado a ingresar a un hotel céntrico bajo violencia física. Pese a que la adolescente le manifestó a su progenitora, Sandra Verónica Carpena, el deseo de no volver a ver al productor, la mujer está acusada de obligarla a asistir a una nueva cita en el marco de la obra Mujeres de Ceniza, donde se repitieron los ultrajes.

aldo funes productor (2) El abogado Héctor Koffman lidera la querella que busca elevar la causa a juicio oral de manera inmediata. Archivo MDZ

El abogado querellante, Héctor Koffman, fue categórico respecto al padecimiento de la joven, quien debido a estos episodios debió recibir tratamiento psiquiátrico por cuadros severos de depresión y ansiedad, registrando además dos intentos de suicidio. El letrado lamentó que no se le hubiera dictado la prisión preventiva a la madre en este expediente, aunque aclaró que la mujer permanece bajo arresto en otra causa paralela por extorsión, tras haberle exigido dinero a Aldo Funes a cambio de no denunciarlo.

aldo funes productor Brisa, la denunciante, padece graves secuelas psicológicas tras el infierno vivido durante su adolescencia. Archivo MDZ

"Si no hubiera existido el abuso, no habría tenido lugar la extorsión", remarcó Koffman, vinculando ambos delitos. Con el procesamiento firme de los dos adultos involucrados, la querella agiliza los pasos procesales para lograr una condena unánime en el debate oral, en un caso que instala un precedente sombrío sobre los abusos de poder dentro de la industria del entretenimiento.