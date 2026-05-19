Romance real en Mendoza: la Virreina de la Vendimia confirmó su noviazgo con un futbolista de Primera División

La provincia de Mendoza dijo presente en la confirmación de un noviazgo que entrelaza dos de sus identidades culturales más fuertes. Agustina Giacomelli , la actual Virreina Nacional de la Vendimia, y Enzo Gaggi, futbolista profesional de Gimnasia y Esgrima de Mendoza , decidieron hacer público su vínculo sentimental.

El anuncio se dio a través de las plataformas digitales, despertando una inmediata ola de interacciones entre los hinchas del club y los seguidores del mundo vendimial.

Agustina Giacomelli, quien representó con orgullo al departamento de Tunuyán en la última Fiesta Nacional, viene de transitar meses de alta exposición mediática y una cargada agenda de compromisos públicos tras la elección de marzo. Por su parte, Enzo Gaggi se desempeña como volante en el primer equipo del Lobo mendocino, siendo una de las piezas del plantel que pelea los puestos de vanguardia en el exigente torneo de la Primera Nacional.

agustina giacomelli enzo giaggi (1) El futbolista Enzo Gaggi es uno de los mediocampistas del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima. Instagram @agustinagiacomelli

El posteo que con pocas palabras lo dijo todo

La confirmación del romance llegó mediante un posteo colaborativo en Instagram. En las imágenes, se puede observar a los jóvenes compartiendo un momento de intimidad, acompañados por un epígrafe breve pero contundente: "Mucho amor". La publicación no tardó en poblarse de felicitaciones por parte de colegas de la corte vendimial, compañeros de vestuario del futbolista y ciudadanos que celebraron esta unión.

agustina giacomelli enzo giaggi (2) Con la frase "Mucho amor", la pareja eligió las redes sociales para hacer oficial el noviazgo. Instagram @agustinagiacomelli

Mientras Gaggi concentra sus esfuerzos en la búsqueda del ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, Giacomelli continúa con sus labores comunitarias y de promoción turística para la provincia. En una Mendoza que vive el fútbol y la Vendimia con una intensidad casi religiosa, el noviazgo entre la soberana tunuyanina y el mediocampista santafesino promete convertirse en una de las historias más seguidas y queridas del año.