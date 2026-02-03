Tunuyán festejó su Vendimia y coronó a Agustina Giacomelli como su nueva reina

Tunuyán vivió su noche más esperada y fue Agustina Giacomelli, representante de FMZ 95.5, quien se consagró Reina Departamental de la Vendimia 2026 con 55 votos y se convirtió en la candidata que llevará el nombre del departamento rumbo a la corona nacional.

A su lado, Pilar Serrani, del distrito Vista Flores, fue elegida Virreina Departamental, en una celebración que también coronó a Jazmín Riveros como Reina Nacional de la Tonada y a Josefina Cantalejos como Virreina de la Tonada.

La fiesta, titulada “VendimIA en el Tiempo”, se realizó finalmente el lunes 2 de febrero en el Anfiteatro Municipal, luego de haber sido reprogramada por una alerta de tormenta. No obstante, la espera pareció cargar de expectativa a un público que colmó las gradas para acompañar una puesta producida íntegramente por la comuna local y protagonizada por artistas del departamento.

La elección se resolvió mediante un sistema de orden de mérito en un recuento único del que participaron 12 candidatas. Según el esquema aplicado, la más votada fue proclamada Reina Departamental de la Vendimia ; la segunda, Reina Nacional de la Tonada; la tercera, Virreina Departamental; y la cuarta, Virreina Nacional de la Tonada. De ese modo, una sola votación definió a las cuatro soberanas que representarían a Tunuyán en los distintos escenarios vendimiales.

Las soberanas salientes 2025 subieron al escenario para el tradicional traspaso de atributos. Así concluyó el mandato de Naomí Giménez, Anna Rodríguez Perabó, Aixa Retamales y Lara Rajic, quienes hasta ese instante ostentaron los títulos de Reina y Virreina Departamental de la Vendimia y Reina y Virreina Nacional de la Tonada.

“VendimIA en el Tiempo”: la Vendimia de Tunuyán que miró al futuro y lo conectó con sus raíces.

En escena, “VendimIA en el Tiempo” comenzó con el registro clásico de una vendimia departamental, con su protocolo y presentación de cuadros en una atmósfera reconocible. Sin embargo, ese recorrido inicial tuvo un quiebre cuando una figura “tomó la señal” y el escenario quedó a oscuras. El anfiteatro entero entró en penumbras y, desde ese silencio, la propuesta dio paso al giro conceptual que justificó su nombre, incorporando a la Inteligencia Artificial como recurso narrativo.

A partir de allí, la puesta tensó lo tradicional con una estética más contemporánea. La IA comenzó a cruzar el relato vendimial de una manera muy interesante. Los cuadros se apoyaron en coreografías con un recorrido musical que fue de lo latino a lo electrónico, en un intento deliberado por conversar con el presente sin desprenderse de lo folclórico que tanto define a la fiesta.

El guion y la dirección estuvieron a cargo de Hugo Morales, con una producción general articulada por la Dirección de Cultura, encabezada por Sebastián Garay, en una apuesta sostenida por el intendente Emir Andraos. Sobre el escenario se desplegó un elenco de más de 185 artistas, entre teatro, danza contemporánea y folclore, a los que se sumaron 13 cantantes, una banda en vivo con 6 músicos locales, 4 talleristas municipales y un equipo técnico de 30 personas, entre utileros y traspuntes.

Luego de la coronación, Coti Sorokin fue el encargado de cerrar la fiesta con un set pensado para cantar hasta el final en una noche inolvidable.