Murió un niño de 12 años tras un accidente de tránsito en Tunuyán

El accidente se registró en el distrito de Vista Flores, donde una camioneta chocó al niño que circulaba en bicicleta.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en el departamento de Tunuyán se cobró la vida de un menor, de 12 años. El hecho tuvo lugar alrededor de las 16.30 en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92, en la localidad de Vista Flores.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el siniestro involucró a una camioneta conducida por un hombre de 58 años y una bicicleta en la que circulaba el niño. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron, provocando que el menor sufriera lesiones de extrema gravedad.

Personal policial y de emergencias médicas se hizo presente en el lugar, pero pese a los esfuerzos realizados, el niño falleció como consecuencia del fuerte impacto.

La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja en las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades del caso.