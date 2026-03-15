Fotos y videos: aviones y helicópteros sobrevolaron el Parque San Martín por el Regatas Vuela

Una multitud se congregó este domingo en en el lago del parque San Martín para presenciar una nueva edición de Regatas Vuela 2026 , el festival aéreo, acuático y deportivo organizado por el Club Mendoza de Regatas , que volvió a reunir a miles de mendocinos y turistas en uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.

El evento, que ya alcanzó su sexta edición , comenzó alrededor de las 11 con un imponente marco de público que se ubicó a lo largo de la orilla del lago para seguir las distintas exhibiciones programadas.

Desde temprano, decenas de miles de personas se acercaron al parque para disfrutar de la jornada al aire libre, que combinó espectáculos en el cielo, demostraciones deportivas y actividades sobre el agua.

La apertura del evento estuvo a cargo de la Banda Militar de Música Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato , que dio inicio formal al festival frente a la gran convocatoria de público.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el show aéreo , que incluyó la participación de helicópteros Lama y aviones de combate IA-63 Pampa , que realizaron vuelos de demostración y distintas maniobras sobre el lago del Parque General San Martín.

Las aeronaves realizaron varias pasadas a baja altura sobre el parque, generando aplausos entre los asistentes, que registraron el espectáculo con fotos y videos.

Exhibiciones deportivas y Vendimia

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Durante la jornada también se desarrollaron exhibiciones de distintas disciplinas deportivas del Club Mendoza de Regatas, que mostraron su actividad frente al público en el lago.

Además, se realizó el tradicional paseo en lancha de la Reina y la Virreina Nacionales de la Vendimia 2026, acompañadas por las reinas del club, una de las postales más fotografiadas del evento.

Con el lago como escenario y el cielo del parque como telón de fondo, Regatas Vuela volvió a convocar a miles de personas en una jornada marcada por el deporte, el espectáculo y la recreación al aire libre en el corazón del Parque General San Martín.

Más imágenes del Regatas Vuela 2026

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