Detenidos en Guaymallén: sorprendieron a dos ladrones forzando la entrada de una concesionaria

Los sujetos fueron detenidos cuando intentaban ingresar a un comercio de venta de autos en Guaymallén. Utilizaron barretas y elementos cortantes para ingresar.

Dos ladrones fueron detenidos la madrugada de este viernes al ser descubiertos forzando el ingreso a una concesionaria de vehículos en Guaymallén. A los sospechosos, uno de los cuales es menor de edad, les secuestraron una barreta y otras herramientas con las que provocaron daños en la entrada del local.

El procedimiento se originó cerca de las 2, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre la presencia de dos sujetos con actitud sospechosa en las inmediaciones del comercio de venta de vehículos Luma Automotores, ubicado sobre avenida Bandera de los Andes al 2.100.

De acuerdo con información policial, los uniformados observaron a los individuos manipulando las persianas del comercio con barretas y otros elementos cortantes, con claras intenciones de robo.

Detenidos in fraganti Frente a la situación, personal policial intervino rápidamente y logró reducir a los dos malvivientes antes de que concretaran el ingreso al local.

Tras la aprehensión, los efectivos constataron daños en la estructura metálica del frente del comercio, producto de los intentos por violentar el acceso.