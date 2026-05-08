Los atraparon con un revólver y droga lista para la venta en Guaymallén

El procedimiento se realizó en Guaymallén tras detectar una camioneta estacionada en actitud sospechosa. Les secuestraron droga y un revólver.

os hombres fueron detenidos con un revólver y droga lista para venta la noche del jueves en Guaymallén. Los sospechosos estaban a bordo de un vehículo utilitario estacionado en la vía pública y llamaron la atención de policías que patrullaban la zona. De esa forma, descubrieron que tenían en su poder los elementos ilícitos y terminaron tras las rejas.

De acuerdo con información policial, el operativo se desarrolló cerca de las 21 en las inmediaciones de calles Cayetano Silva y Chapanay, cuando efectivos realizaba un recorrido preventivo y detectaron una Renault Kangoo, cuyos ocupantes exhibían una actitud sospechosa.

Al acercarse al vehículo, los uniformados identificaron a dos hombres, de 28 y 36 años, y realizaron una requisa en el interior del rodado.

El secuestro de droga y un arma de fuego Durante el procedimiento, los efectivos encontraron envoltorios con una sustancia ilegal, una balanza de precisión y un revólver calibre 22, el cual se encontraba en poder del conductor.