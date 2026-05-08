Quién es el prófugo buscado por el femicidio y abuso sexual en Los Polvorines

El femicidio de Yolanda Raquel Cáceres ocurrió durante la madrugada en su vivienda de la calle Velázquez al 4100, en la localidad de Los Polvorines . El agresor, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla , de 26 años, era un conocido de la familia que presuntamente ingresó al domicilio a través de una ventana mientras las víctimas dormían. El perfil del prófugo y la conmoción que generó en la zona.

El ataque se desencadenó cuando la hija de Yolanda, una niña de aproximadamente 9 años, se despertó al notar que el sujeto intentaba abusar sexualmente de ella. Ante los gritos y la situación de peligro, su madre intervino de inmediato para proteger a la menor.

Ante esto, el presunto agresor atacó a Cáceres, propinándole múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen, además de varios golpes contundentes en la cabeza que terminaron con su vida.

Tras cometer el crimen, el sospechoso robó los teléfonos celulares de la mujer y de la niña, presumiblemente para evitar que pudieran pedir auxilio de forma rápida, y escapó. La pequeña logró salir de la vivienda para alertar a los vecinos, quienes llamaron a la línea de emergencias 911. Al llegar la policía de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas, encontraron el cuerpo de Yolanda en el suelo y pusieron a la menor bajo resguardo con asistencia médica y psicológica.

Actualmente, Esteban Amarilla es intensamente buscado por las autoridades. La investigación está bajo la órbita de la fiscal Lorena Carpovich, de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas.

wmremove-transformed (6)

El sospechoso residía a unas cinco cuadras de la vivienda de las víctimas y mantenía un vínculo previo con la familia, al punto que la hija de la mujer, de 9 años, lo reconoció ante la policía como un "amigo" de su madre.

Los testimonios recolectados sugieren que el hombre, que trabajaba en la construcción, mantenía una obsesión previa con la niña, lo que refuerza las acusaciones en su contra.

Además, ante el temor generado por esta noticia, los vecinos de la zona comenzaron a movilizar información sobre este sujeto por sus grupos de WhatsApp. En uno de estos, uno de los residentes de la barriada indicó que Amarilla recide en el barrio "La Cabaña" y no dentro de Los Polvorines, como transcendió en las primeras informaciones.