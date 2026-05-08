Los Polvorines: entró a robar, mató a la dueña de casa y luego abusó de su hija de nueve años

Un espantoso hecho conmociona profundamente a la localidad de Los Polvorines , partido de Malvinas Argentina s. Se trata de la muerte de Yolanda Raquel Cáceres , una mujer de 52 años que fue asesinada en un presunto intento de robo por parte de un conocido del barrio.

Hasta las últimas informaciones, el acusado, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla de 26 años, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía. Luego de cometer el asesinato, el hombre habría manoseado a la hija de la víctima, de nueve años.

El horroroso crimen fue cometido el jueves por la madrugada. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Amarilla habría ingresado a la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Velázquez al 4100, para cometer un robo. Cuando la dueña de casa lo descubrió, el presunto agresor la atacó con un arma blanca y le provocó graves heridas en el cuello.

En ese momento, la niña de nueve años se despertó y vio la situación. Allí, el acusado le habría tapado la boca y habría abusado sexualmente de ella al manosearla. Posteriormente, le dijo que contara hasta 10 para darle ventaja y poder salir corriendo, de acuerdo informó TN.

Cuando el agresor se fue, la niña pidió ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la Policía. Una vez que arribaron, los efectivos encontraron con el cuerpo de la mujer. Por su parte, la nena de 9 años fue asistida por personal médico y quedó bajo el resguardo de su tía, hermana de la víctima.

Qué se sabe del abusador

De acuerdo a los primeros datos, el presunto asesino era una persona conocida por la familia y residiría a la vuelta de la casa donde ocurrió el crimen. Efectivos policiales realizaron un registro en su domicilio, aunque no lo encontraron a él ni elementos que ayuden a dar con su paradero.

En la causa, que fue caratulada como “homicidio”, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°21 del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó una serie de medidas para intentar localizar al sospechoso, entre ellas, el análisis de cámaras de seguridad para identificarlo y reconstruir su recorrido.

En el lugar del hecho trabajaron peritos, efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas y personal del Grupo Táctico Operativo.