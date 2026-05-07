¿Crueldad animal o legítima defensa? El disparo a un perro que desató un conflicto vecinal en Mendoza
El perro recibió un disparo tras entrar a la casa de un vecino. El hombre que efectuó el disparo aseguró que actuó para defender su propiedad.
Un violento episodio terminó con un perro herido el lunes en La Favorita, el conglomerado de barrios en el oeste de la Ciudad de Mendoza. Allí, un hombre le disparó con un rifle de aire comprimido a la mascota de su vecino. Pese a que se investigó una situación de crueldad animal, ahora apuntan a un caso de legítima defensa.
De acuerdo con información a la que accedió MDZ, el dueño del animal radicó la denuncia en el Polo Judicial Penal luego de encontrar a su mascota en delicado estado de salud, con abundante pérdida de sangre, la cual había esparcido por distintos sectores de la vivienda.
La escena permitió al propietario advertir la gravedad de la lesión sufrida por el can, que presentaba un orificio sangrante a la altura del cuello, a raíz del impacto de una munición de bajo calibre.
El vecino admitió que disparó
Tras el llamado de dueño del animal a la línea de emergencia 911, efectivos policiales se desplazaron hasta su domicilio y constataron el estado en el que se encontraba el perro.
Fuentes judiciales relataron que, mientras los uniformados entrevistaban al denunciante, su vecino se presentó de manera espontánea y manifestó ser el autor del disparo al can. Ademas, el hombre accedió a que personal policial ingresara a su vivienda y allí les contó que, previamente, el perro ya había entrado varias veces a su propiedad.
De esa entrevista también surgió que, horas antes, la mascota de su vecino atacó y dejó sin vida a uno de sus patos, que momentos antes del disparo el can estaba agrediendo a otro de sus animales dentro de su domicilio.
Asimismo, el hombre afirmó que trató de espantar al perro con un palo, pero casi terminó con una mordedura. Frente a esa situación, tomó un rifle de aire comprimido y efectuó un disparo para ahuyentarlo.
Por ese motivo, el personal policial que trabajó en la escena concretó el secuestro del arma utilizada en el hecho
El estado del perro y cómo sigue la investigación
De los análisis veterinarios que se le practicaron al perro herido, surgió que el proyectil ingresó por la parte superior del cuello y quedó alojado en la cavidad torácica. A pesar de la gravedad de la herida, no comprometió sus órganos vitales y así el can logró sobrevivir.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el animal permanecía fuera de peligro y que, en un futuro próximo, podría ser sometido a una intervención quirúrgica para extraer el balín.
La instrucción quedó a cargo del fiscal de Delitos Contra los Animales Juan Manuel Sánchez, quien dispuso una serie de medidas para resolver el caso.
Por el momento, y de acuerdo con las primeras pruebas incorporadas, el autor del disparo no fue imputado por ningún delito, ya que la principal hipótesis apunta a un caso de legítima defensa vinculado a la protección de sus animales y de su propiedad.