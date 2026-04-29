Las razas de perros que mejor se adaptan a vivir en un departamento

Vivir en un espacio pequeño como un departamento y tener un perro no es imposible, pero sí requiere elegir bien. No todas las razas se adaptan igual a los espacios reducidos, la falta de jardín y la convivencia con vecinos. Otros sí lo hacen de forma natural. Estas son las cuatro razas que mejor funcionan.

Es, probablemente, el rey de los departamentos. Se caracteriza por ser una mascota tranquila, cariñoso y un nivel de energía moderado. El Bulldog francés no necesita grandes espacios ni jardines para ser feliz. Le basta con una buena caminata diaria y mucho tiempo en el sillón junto a su dueño. Es uno de los perros más elegidos para la vida urbana.

Pequeño, afectuoso y sorprendentemente tranquilo para ser un perro chico. El Shih Tzu fue criado durante siglos para vivir en interiores, algo que se nota en su temperamento. No es especialmente activo, disfruta del juego pero también sabe descansar. Ideal para personas que buscan compañía sin demasiada demanda de actividad física.

Esta raza se destaca por su carácter afectuoso y capacidad de adaptación. Foto: Archivo

Pug

El Pug es otro clásico de los departamentos. Su carácter juguetón y sociable lo hace ideal para vivir en espacios pequeños, aunque hay que tener en cuenta que no tolera bien el calor extremo por su estructura física. Con paseos cortos y mucho afecto, es un perro completamente feliz adentro de casa.

Por su morfología, los perros pug o carlinos pueden padecer dificultades respiratorias, lesiones en los ojos, infecciones cutáneas y obesidad, entre otros trastornos. Foto: GETTY IMAGES El Pug es un compañero ideal y sociable, perfecto para departamentos. Foto: GETTY IMAGES

Bichón Frisé

Alegre, juguetón y con muy poca tendencia a ladrar sin motivo, el Bichón Frisé es una excelente opción para quienes viven en edificios con vecinos cerca. Es una raza que se lleva bien con todos, no ocupa mucho espacio y su mantenimiento, aunque requiere cepillado frecuente, no es complicado.

caniche toy, mascota, raza de perro El Bichón Frisé es valorado en edificios por su carácter alegre. HOGARMANIA

Más allá del espacio: el estilo de vida como factor clave

Al elegir un compañero, el espacio físico es solo una parte de la ecuación. Es fundamental considerar la edad y el nivel de actividad del dueño: mientras que un cachorro requiere energía y tiempo para el juego y el entrenamiento, un perro senior puede ser el aliado ideal para quienes buscan tranquilidad. La clave está en lograr que el temperamento del animal sintonice con el ritmo cotidiano del hogar.