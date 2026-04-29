La miniserie de Netflix sobre sectas que es número 1 y pone en el centro el papel de la mujer

La miniserie británica se convirtió en la más vista de Netflix a nivel mundial. El rol de la mujer en la comunidad es uno de sus puntos más fuertes.

Los no elegidos tiene seis episodios de entre 40 y 50 minutos y está disponible en Netflix. Foto: Archivo

Las historias de sectas en Netflix siempre encuentran su audiencia. Sean documentales basados en hechos reales o ficciones, el nivel de coerción y manipulación que retratan genera una fascinación difícil de explicar. La última en sumarse a ese fenómeno es Los no elegidos, una miniserie británica de seis episodios.

La serie fue creada por Julie Gearey y dirigida por Jim Loach y Philippa Langdale. Aunque cuenta una historia de ficción, se apoya en documentación real sobre comunidades de alto control religioso, incluyendo influencias de grupos como los Plymouth Brethren, una comunidad cristiana evangélica conservadora.

La historia transcurre en la Hermandad de los Divinos, una comunidad ficticia donde la vida está regida por normas estrictas: jerarquía masculina, sumisión femenina, rechazo de la tecnología y una visión del mundo exterior como un espacio corrupto.

La historia de Rosie La serie sigue a Rosie, una joven madre y esposa devota que ha pasado toda su vida bajo las estrictas normas de esa comunidad cristiana aislada. La estabilidad de su mundo se rompe con la llegada de Sam, un fugitivo que huye de la ley y que actúa como detonante del conflicto. A partir de ese encuentro, Rosie empieza a ver de otra manera su matrimonio, su deseo y el entorno en el que siempre vivió.

Uno de los aspectos que más llama la atención es precisamente el rol que ocupan hombres y mujeres dentro de la comunidad. Mientras los hombres son los proveedores y protectores, las mujeres se dedican a las tareas domésticas. La llegada del forastero hace tambalear ese equilibrio y pone en primer plano las contradicciones de ese mundo cerrado.