Para maratonear: la serie de Netflix que rompe los esquemas con diez capítulos de diez minutos cada uno
La plataforma de streaming Netflix estrena Carísima, una serie con formato innovador de diez capítulos breves.
Caro Pardíaco viene conquistando el ecosistema digital. El personaje, una creación satírica de Julián Kartun, ahora tendrá su serie en Netflix que se estrenará el próximo 20 de mayo con diez episodios de diez minutos cada uno.
Netflix y la era de la inmediatez
La gran apuesta de Netflix con Carísima no es solo el contenido, sino la estructura. Esta narrativa breve y punzante, marca un precedente en la plataforma de streaming en el país: es una respuesta directa a los nuevos hábitos de consumo, donde la paciencia de la audiencia se mide en segundos y el ritmo televisivo tradicional parece quedar en el olvido.
La historia ubica a Caro en una espiral de descontrol tras la irrupción de Leo, un personaje de múltiples personalidades que pone su mundo patas arriba. El guión fue escrito por el mismo Kartun y asegura la esencia irreverente e incómoda que hizo brillar al personaje se mantenga intacta.
La serie es una mezcla balanceada entre el absurdo cómico y una tensión latente que promete incomodar y divertir por igual.
El reparto de "Carísima" incluye a figuras como Gastón Pauls y Malena Pichot. El toque intelectual se lo dará el filósofo Dario Sztajnszrajber. En tanto, la dirección estuvo a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, bajo la producción de Labhouse en alianza con el canal de streaming Olga.