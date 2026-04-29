El insólito uso del papel aluminio que salva a los limoneros jóvenes del invierno

Aunque parezca un invento sin sentido, colocar papel de aluminio en el tronco del limonero es una técnica que responde a una necesidad vital de la planta : la regulación térmica. Este material puede actuar como un escudo contra el clima.

Los frutales jóvenes enfrentan un problema conocido como “sunscald” o escaldadura solar. Es una trampa térmica del invierno que en el día el sol calienta internamente una cara del tronco. De noche, la temperatura se desploma de forma abrupta y ese choque térmico provoca que la corteza se agriete dañando los tejidos vivos del árbol.

Es importante comprender que el papel de aluminio no funciona como una "manta" para dar calor. Su verdadera función es reflectante. Al ser brillante, rebota la radiación solar e impide que el tronco absorba demasiado calor durante el día, manteniendo la superficie a una temperatura mucho más estable.

En la agricultura profesional se suele usar pintura blanca diluida o protectores plásticos claros, pero el papel aluminio se ha convertido en el recurso doméstico favorito por ser económico y fácil de aplicar.

La ventaja es que evita que la planta se debilite por heridas de la corteza. Si se deja mucho tiempo puede acumular hongos bajo el papel. Además, mantiene las células del tronco a temperatura constante. Un riesgo es que algunos insectos pueden usar el envoltorio como nido.

Esta técnica permite que la planta llegue a la primavera con más energía y se aconseja realizar esta técnica solamente en invierno y en ejemplares jóvenes.