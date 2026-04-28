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El significado de llamar 'hijo' a tu perro: expertos analizan la tendencia con las mascotas

Los expertos analizan las consecuencias y el significado de humanizar al perro y a las mascotas en general.

Agus Ruiz

Un trato que tiene consecuencias. Fuente. IA Gemini.

Un trato que tiene consecuencias. Fuente. IA Gemini.

Los animales están ganando terreno en el hogar y hay una tendencia a la “humanización” de las astronauta recibida por su perro . Muchos dueños llaman a su perro “hijo” como gesto de amor. Los expertos estudiaron el significado de estas conductas de sus dueños.

Mascotas como humanos

Esta transformación social se explica porque en países como España la brecha generacional es evidente. Actualmente existen aproximadamente 30 millones de mascotas frente a apenas 1,3 millones de niños menores de tres años.

Lo cierto es que los expertos señalan que tratar a las mascotas como a un niño tiene un significado y no es inocuo. Los especialistas en comportamiento señalan que este tipo de apego genera distorsión en el vínculo que afecta directamente el bienestar del animal.

astronauta recibida por su perro
El significado de tratar a las mascotas como humanos.

El significado de tratar a las mascotas como humanos.

Por un lado, mencionan que al humanizarlos se les impide desarrollar conductas naturales como el juego libre y la socialización con sus pares. Mientras que el uso de ropa o perfumes anula el lenguaje olfativo y corporal. En tanto, la sobreprotección suele derivar en cuadros de ansiedad por separación, miedos injustificados o reacciones agresivas.

Para evitar los problemas de ansiedad, algunos adiestradores sugieren ignorar al perro unos minutos antes de salir y después de entrar a casa. El objetivo es que el animal no perciba la partida del dueño como un evento traumático o de alta relevancia emocional.

Es fundamental saber distinguir entre un perro "cariñoso" y uno con problemas de conducta. Si la mascota presenta los siguientes síntomas, es probable que sufra un desajuste emocional. Esto ocurre cuando tiene ladridos persistentes sin causa aparente, temblores o destrucción de objetos en el hogar y dificultad extrema para quedarse solo.

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