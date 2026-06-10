El traductor de mascotas ya es real y tiene un 95% de precisión: conocé el producto

La empresa Meng Xiaoyi lanzó "PettiChat", un collar inteligente para perros y gatos que promete nada menos que traducir los sonidos y comportamientos de las mascotas con una precisión cercana al 95%, según afirman sus creadores, una cifra que despertó tanto entusiasmo como escepticismo en partes iguales.

El dispositivo, que acumuló alrededor de 10.000 pedidos anticipados en sus primeras semanas, combina sensores, micrófono y conexión a una aplicación móvil, utilizando algoritmos de inteligencia artificial para analizar ladridos, maullidos y hasta posturas, intentando descifrar si el animal tiene hambre, está estresado, quiere jugar o sólo necesita descansar, todo a un precio de venta de USD 118.

PettiChat, el collar traductor de mascotas (2) El collar inteligente combina sensores, GPS y monitoreo físico. PettiChat El secreto del collar está en el uso de modelos avanzados de aprendizaje automático que recopilan miles de sonidos y comportamientos de animales en distintas situaciones, analizando el tono, la frecuencia y el contexto de cada sonido para generar una interpretación aproximada del estado emocional de la mascota, y algunos modelos van más allá del audio sumando datos sobre el movimiento, la postura y la actividad diaria del animal para construir un perfil más completo y mejorar la precisión de sus "traducciones".

Sin embargo, especialistas en comportamiento animal piden cautela ante estas afirmaciones tan optimistas y explican que la comunicación de los animales es mucho más compleja que una simple traducción directa, porque depende de factores ambientales, biológicos y hasta del vínculo con su humano. Advierten que estos sistemas pueden ser útiles para identificar estados generales como estrés, alegría o malestar, pero no para generar frases exactas equivalentes al lenguaje humano, una diferencia crucial que a menudo se pierde en la traducción entre el marketing y la ciencia.

Así funciona PettiChat: mirá el video PettiChat, el collar traductor de mascotas El collar también incluye funcionalidades adicionales como GPS integrado y monitoreo físico de la mascota, siendo una herramienta de cuidado integral. Es importante notar que la app Xiaoyi Intelligence está disponible en Google Play aunque su descripción pública se orienta más a traducción de voz general que específicamente a comunicación animal, lo que sugiere que la tecnología subyacente podría tener aplicaciones más amplias.