Prepaga para mascotas: lanzan el primer plan del país para cobertura veterinaria

Una de las principales prepagas del país lanzó una nueva propuesta orientada al cuidado de la salud de perros y gatos. La prepaga incluye cinco planes de cobertura veterinaria y una red de más de 100 centros de salud animal para brindar prestaciones especializadas en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Grupo Omint presentó oficialmente Omint Mascotas , una nueva unidad de negocios destinada a ofrecer cobertura de salud veterinaria para perros y gatos. La propuesta busca ampliar el ecosistema de servicios de la compañía mediante planes enfocados en el cuidado preventivo y el bienestar animal, incorporando a las mascotas dentro de una visión integral de la familia.

La iniciativa contempla cinco planes diseñados para acompañar distintas etapas de la vida de los animales de compañía. Según informó la empresa, las prestaciones incluyen atención en más de 100 veterinarias del AMBA, una red conformada por más de 200 profesionales y siete guardias con atención las 24 horas.

Como parte del lanzamiento, Grupo Omint anunció una alianza estratégica con OSPAN . A través de este acuerdo, Omint Mascotas brindará sus prestaciones mediante una red especializada, con el objetivo de garantizar calidad de atención y respaldo profesional desde el inicio de la operación.

Los planes ya se encuentran disponibles para socios de Omint y para nuevos afiliados del AMBA, quienes podrán acceder a condiciones preferenciales de contratación. La compañía también adelantó que próximamente ampliará su propuesta para que el servicio pueda ser contratado por personas que aún no formen parte de la prepaga.

Durante la presentación, la empresa destacó que el desarrollo de esta nueva unidad de negocios responde a cambios observados en las dinámicas familiares y en la relación de las personas con sus mascotas.

El crecimiento del mercado pet en Argentina

En el marco del lanzamiento, Grupo Omint difundió información proveniente de un informe de mercado elaborado para la compañía. Ximena Díaz Alarcón, cofundadora y CEO de Youniversal, explicó la evolución que ha tenido el rol de las mascotas dentro de las familias y los cambios demográficos que contribuyeron al crecimiento de este fenómeno tanto en la sociedad como en el mercado.

De acuerdo con la visión compartida durante la presentación, el mercado vinculado al cuidado animal ha experimentado transformaciones asociadas a nuevos hábitos de consumo y a una mayor valoración del bienestar de perros y gatos dentro de los hogares.

En ese contexto, Felipe Villa Larroudet, Líder de negocio en Grupo Omint, señaló que la nueva propuesta busca responder a una demanda creciente mediante una solución alineada con la trayectoria de la compañía en materia de bienestar integral.

Cobertura y servicios disponibles

Cada uno de los planes de Omint Mascotas contempla distintos niveles de cobertura y beneficios. Entre los servicios informados se encuentran la atención veterinaria, los controles preventivos y otras prestaciones orientadas al cuidado integral de los animales.

Laura Roldán, Gerente de Producto de Grupo Omint, explicó que uno de los objetivos centrales de la propuesta es facilitar el acceso al cuidado preventivo y de calidad durante las diferentes etapas de vida de las mascotas.

Según detalló la compañía, los servicios incluyen acceso a una red veterinaria que cuenta con hospital veterinario con atención permanente, clínicas integrales, atención de clínica médica, cirugía, internación, diagnóstico por imágenes y más de 25 especialidades veterinarias.

Además, la propuesta contempla alternativas para distintos perfiles de usuarios y situaciones particulares, incluyendo mascotas con condiciones preexistentes, de acuerdo con la información difundida por la empresa.

Presentación junto a periodistas e invitados especiales

El lanzamiento oficial de Omint Mascotas se realizó durante una ronda de prensa desarrollada en Palermo. La actividad reunió a más de 25 invitados junto a sus perros en una jornada especialmente diseñada para presentar la nueva propuesta de la compañía.

Durante el encuentro se habilitó un espacio de atención veterinaria y chequeos express para las mascotas presentes. La actividad estuvo orientada a promover la importancia de los controles preventivos y del seguimiento periódico como herramientas para contribuir al bienestar animal.

Con la incorporación de Omint Mascotas, Grupo Omint amplía su cartera de servicios y suma una nueva propuesta enfocada en la salud veterinaria. La compañía sostuvo que esta iniciativa forma parte de su estrategia de acompañar las necesidades de las familias, incorporando soluciones destinadas también al cuidado de perros y gatos.