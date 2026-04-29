Ñoquis con salsa caseros: la receta infalible este 29
Receta de ñoquis con salsa, un clásico casero, suave y rendidor ideal para compartir en familia. Y seguir con la tradición de los 29.
Esta receta de ñoquis con salsa es un clásico de la cocina casera, ideal para disfrutar en familia. La combinación de una masa suave con una salsa de tomate bien sabrosa crea un plato reconfortante. Es una receta simple, rendidora y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Papa — 800 gramos
- Harina de trigo — 250 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Sal — 5 gramos
Para la salsa:
- Tomate triturado — 500 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 2 dientes
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Orégano — 3 gramos
Paso a paso para crear ñoquis con salsa deliciosos
1- Hervir las papas, hacer un puré y dejar enfriar.
2- Mezclar el puré con el huevo, la harina de trigo y la sal.
3- Formar una masa suave y dividir en tiras.
4- Cortar en pequeños trozos para formar los ñoquis.
5- Hervir los ñoquis en agua con sal hasta que floten.
6- Para la salsa, rehogar la cebolla y el ajo en el aceite.
7- Agregar el tomate triturado, la sal, la pimienta y el orégano.
8- Cocinar unos minutos y servir sobre los ñoquis.
De la cocina a la mesa
Los ñoquis con salsa son uno de los platos más tradicionales y queridos de la cocina casera. Esta receta logra una textura suave y un sabor que recuerda a las comidas familiares. La salsa de tomate aporta frescura y equilibra perfectamente el plato. Es ideal para almuerzos de fin de semana o para mantener la tradición del 29. Además, se pueden acompañar con queso rallado o un toque de albahaca fresca. Estos ñoquis caseros son una opción rendidora, simple y siempre deliciosa. Un clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!.