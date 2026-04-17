Receta fácil de ñoquis de espinaca: livianos y nutritivos

Esta receta de ñoquis de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, liviana y llena de sabor. La espinaca aporta color, textura y un toque nutritivo a la masa. Es una delicia fácil de preparar y perfecta para variar los clásicos ñoquis de papa . ¡Manos a la obra!

Paso a paso para crear ñoquis de espinaca deliciosos

1- Cocinar la espinaca fresca, escurrir bien y picar finamente.

2- Hervir la papa, hacer un puré y dejar enfriar.

3- Mezclar la espinaca, el puré de papa, el huevo y el queso rallado.

4- Agregar la harina de trigo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

5- Formar una masa suave y dividir en tiras.

6- Cortar en pequeños trozos para formar los ñoquis.

7- Cocinar en agua con sal hasta que floten.

8- Servir los ñoquis de espinaca con la salsa elegida.

Receta de ñoquis de espinaca Receta de ñoquis de espinaca Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los ñoquis de espinaca son una alternativa deliciosa y más liviana a los tradicionales. Esta receta combina lo mejor de la pasta casera con un ingrediente nutritivo que aporta color y sabor. La espinaca le da una textura suave y un toque fresco que los hace únicos. Son ideales para acompañar con salsa de tomate, crema o manteca y queso. Además, se preparan con ingredientes simples y son perfectos para compartir en familia. Estos ñoquis caseros son una opción práctica, sabrosa y diferente para cualquier comida. ¡A disfrutar!