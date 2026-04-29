Sorprende con mousse de plátano: receta fácil de 4 porciones

Esta receta de mousse de plátano es ideal para quienes buscan un postre suave, aireado y lleno de sabor natural. El plátano aporta dulzura y cremosidad sin necesidad de ingredientes complejos. Es una delicia fácil, rápida y perfecta para disfrutar algo fresco y casero. ¡Manos a la obra!.

Lucite con esta receta de mousse de plátano

Lucite con esta receta de mousse de plátano

1- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua .

2- Pisar el plátano hasta formar un puré.

3- Batir la crema de leche con el azúcar hasta que esté semi montada.

4- Disolver la gelatina y mezclarla con el puré de plátano.

5- Incorporar la mezcla a la crema con movimientos envolventes.

6- Agregar la esencia de vainilla.

7- Llevar a la heladera durante al menos 3 horas.

8- Servir el mousse de plátano bien frío.

Receta con muy pocos ingredientes de mousse de plátano Receta con pocos ingredientes de mousse de plátano Shutterstock

De la cocina a la mesa

La mousse de plátano es un postre ideal para quienes buscan algo liviano y delicioso. Esta receta logra una textura aireada y cremosa con un sabor natural y dulce. Es perfecta para servir después de una comida o como merienda fresca. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir. Se puede acompañar con frutas, chocolate o frutos secos para variar. Esta mousse casera es simple, rápida y una excelente opción para disfrutar algo dulce sin complicaciones. ¡A disfrutar!