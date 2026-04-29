Sorprende con mousse de plátano: receta fácil de 4 porciones
Receta de mousse de plátano, un postre suave, aireado y fácil ideal para disfrutar bien frío en cualquier momento.
Esta receta de mousse de plátano es ideal para quienes buscan un postre suave, aireado y lleno de sabor natural. El plátano aporta dulzura y cremosidad sin necesidad de ingredientes complejos. Es una delicia fácil, rápida y perfecta para disfrutar algo fresco y casero. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Plátano maduro — 3 unidades
- Crema de leche — 200 mililitros
- Azúcar — 80 gramos
- Gelatina sin sabor — 10 gramos
- Agua — 50 mililitros
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear mousse de plátano deliciosa
1- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua.
2- Pisar el plátano hasta formar un puré.
3- Batir la crema de leche con el azúcar hasta que esté semi montada.
4- Disolver la gelatina y mezclarla con el puré de plátano.
5- Incorporar la mezcla a la crema con movimientos envolventes.
6- Agregar la esencia de vainilla.
7- Llevar a la heladera durante al menos 3 horas.
8- Servir el mousse de plátano bien frío.
De la cocina a la mesa
La mousse de plátano es un postre ideal para quienes buscan algo liviano y delicioso. Esta receta logra una textura aireada y cremosa con un sabor natural y dulce. Es perfecta para servir después de una comida o como merienda fresca. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir. Se puede acompañar con frutas, chocolate o frutos secos para variar. Esta mousse casera es simple, rápida y una excelente opción para disfrutar algo dulce sin complicaciones. ¡A disfrutar!