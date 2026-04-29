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Sorprende con mousse de plátano: receta fácil de 4 porciones

Receta de mousse de plátano, un postre suave, aireado y fácil ideal para disfrutar bien frío en cualquier momento.

Candela Spann

Receta ideal para un postre ligero

Receta ideal para un postre ligero

Shutterstock

Esta receta de mousse de plátano es ideal para quienes buscan un postre suave, aireado y lleno de sabor natural. El plátano aporta dulzura y cremosidad sin necesidad de ingredientes complejos. Es una delicia fácil, rápida y perfecta para disfrutar algo fresco y casero. ¡Manos a la obra!.

Lucite con esta receta de mousse de plátano
Lucite con esta receta de mousse de pl&aacute;tano

Lucite con esta receta de mousse de plátano

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Plátano maduro — 3 unidades
  • Crema de leche — 200 mililitros
  • Azúcar — 80 gramos
  • Gelatina sin sabor — 10 gramos
  • Agua — 50 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear mousse de plátano deliciosa

1- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua.

2- Pisar el plátano hasta formar un puré.

3- Batir la crema de leche con el azúcar hasta que esté semi montada.

4- Disolver la gelatina y mezclarla con el puré de plátano.

5- Incorporar la mezcla a la crema con movimientos envolventes.

6- Agregar la esencia de vainilla.

7- Llevar a la heladera durante al menos 3 horas.

8- Servir el mousse de plátano bien frío.

Receta con muy pocos ingredientes de mousse de plátano
Receta con pocos ingredientes de mousse de pl&aacute;tano

Receta con pocos ingredientes de mousse de plátano

De la cocina a la mesa

La mousse de plátano es un postre ideal para quienes buscan algo liviano y delicioso. Esta receta logra una textura aireada y cremosa con un sabor natural y dulce. Es perfecta para servir después de una comida o como merienda fresca. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir. Se puede acompañar con frutas, chocolate o frutos secos para variar. Esta mousse casera es simple, rápida y una excelente opción para disfrutar algo dulce sin complicaciones. ¡A disfrutar!

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