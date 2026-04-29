Budín de limón glaseado: la receta infalible para un postre perfecto
Sorprendé a todos con esta receta paso a paso de budín de limón, un clásico que nunca falla a la hora de la merienda.
El budín de limón es un clásico que nunca falla, y la clave para su receta está en usar tanto jugo como ralladura, logrando un sabor intenso pero elegante. Además, en esta versión, el glaseado final agrega una textura apenas crocante en la superficie, generando un contraste exquisito con la miga húmeda. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para el budín
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2 huevos
150 g de azúcar
100 ml de aceite
120 ml de jugo de limón
Ralladura de 1 limón
200 g de harina
1 cucharada de polvo de hornear
Para el glaseado
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100 g de azúcar impalpable
2 cucharadas de jugo de limón
Paso a paso de la receta
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Precalentar el horno a 180 °C.
Batir los huevos con el azúcar.
Agregar el aceite, el jugo y la ralladura de limón.
Incorporar la harina y el polvo de hornear.
Mezclar hasta integrar.
Volcar en un molde.
Hornear durante 30 minutos.
Dejar enfriar.
Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón.
Cubrir el budín con el glaseado. ¡Y listo!