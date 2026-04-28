Receta: galletas de avena, pasas y nueces, un clásico delicioso

Esta receta de galletas de avena , pasas y nueces es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y deliciosa. La combinación de ingredientes aporta textura, dulzor natural y un sabor equilibrado. Es una preparación fácil y perfecta para desayunos, meriendas o snacks saludables. ¡Manos a la obra!.

1- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema .

2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla .

3- Incorporar la avena arrollada, la harina de trigo y el polvo de hornear.

4- Agregar las pasas de uva y las nueces picadas.

5- Mezclar bien hasta formar una masa.

6- Formar porciones y colocarlas en una placa para horno.

7- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que las galletas estén doradas.

Una receta saludable y deliciosa Una receta saludable y deliciosa Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las galletas de avena, pasas y nueces son una opción clásica y muy completa para cualquier momento del día. Esta receta combina lo nutritivo de la avena con el dulzor de las pasas y el toque crocante de las nueces. Son ideales para acompañar una bebida caliente o para llevar como snack. Además, se preparan con ingredientes simples y se conservan bien durante varios días. Su textura es suave por dentro y levemente crocante por fuera. Estas galletas caseras son prácticas, ricas y perfectas para tener siempre a mano. ¡A disfrutar!.