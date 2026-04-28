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Receta: galletas de avena, pasas y nueces, un clásico delicioso

Receta de galletas de avena, pasas y nueces, una opción casera, nutritiva y deliciosa ideal para cualquier momento.

Candela Spann

Con esta receta lograrás unas galletas de avena, pasas y nueces irresistible

Con esta receta lograrás unas galletas de avena, pasas y nueces irresistible

Shutterstock

Esta receta de galletas de avena, pasas y nueces es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y deliciosa. La combinación de ingredientes aporta textura, dulzor natural y un sabor equilibrado. Es una preparación fácil y perfecta para desayunos, meriendas o snacks saludables. ¡Manos a la obra!.

Una receta para disfrutar
Una receta para disfrutar

Una receta para disfrutar

Ingredientes (rinde 15 galletas)

  • Avena arrollada — 200 gramos
  • Harina de trigo — 120 gramos
  • Azúcar — 120 gramos
  • Manteca — 100 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Pasas de uva — 80 gramos
  • Nueces — 80 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Polvo de hornear — 5 gramos

Paso a paso para crear galletas de avena, pasas y nueces deliciosas

1- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.

2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la avena arrollada, la harina de trigo y el polvo de hornear.

4- Agregar las pasas de uva y las nueces picadas.

5- Mezclar bien hasta formar una masa.

6- Formar porciones y colocarlas en una placa para horno.

7- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que las galletas estén doradas.

Una receta saludable y deliciosa
Una receta saludable y deliciosa

Una receta saludable y deliciosa

De la cocina a la mesa

Las galletas de avena, pasas y nueces son una opción clásica y muy completa para cualquier momento del día. Esta receta combina lo nutritivo de la avena con el dulzor de las pasas y el toque crocante de las nueces. Son ideales para acompañar una bebida caliente o para llevar como snack. Además, se preparan con ingredientes simples y se conservan bien durante varios días. Su textura es suave por dentro y levemente crocante por fuera. Estas galletas caseras son prácticas, ricas y perfectas para tener siempre a mano. ¡A disfrutar!.

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