Receta: galletas de avena, pasas y nueces, un clásico delicioso
Receta de galletas de avena, pasas y nueces, una opción casera, nutritiva y deliciosa ideal para cualquier momento.
Esta receta de galletas de avena, pasas y nueces es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y deliciosa. La combinación de ingredientes aporta textura, dulzor natural y un sabor equilibrado. Es una preparación fácil y perfecta para desayunos, meriendas o snacks saludables. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 15 galletas)
- Avena arrollada — 200 gramos
- Harina de trigo — 120 gramos
- Azúcar — 120 gramos
- Manteca — 100 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Pasas de uva — 80 gramos
- Nueces — 80 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
Paso a paso para crear galletas de avena, pasas y nueces deliciosas
1- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.
2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la avena arrollada, la harina de trigo y el polvo de hornear.
4- Agregar las pasas de uva y las nueces picadas.
5- Mezclar bien hasta formar una masa.
6- Formar porciones y colocarlas en una placa para horno.
7- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que las galletas estén doradas.
De la cocina a la mesa
Las galletas de avena, pasas y nueces son una opción clásica y muy completa para cualquier momento del día. Esta receta combina lo nutritivo de la avena con el dulzor de las pasas y el toque crocante de las nueces. Son ideales para acompañar una bebida caliente o para llevar como snack. Además, se preparan con ingredientes simples y se conservan bien durante varios días. Su textura es suave por dentro y levemente crocante por fuera. Estas galletas caseras son prácticas, ricas y perfectas para tener siempre a mano. ¡A disfrutar!.