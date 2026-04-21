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Receta de galletas de Maicena: suaves y delicadas

Receta de galletas de Maicena caseras, suaves y delicadas, ideales para una merienda fácil, económica y deliciosa.

Candela Spann

Una receta súper sencilla

Una receta súper sencilla

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Esta receta de galletas de Maicena es perfecta para lograr un clásico suave y delicado que se deshace en la boca. Con una textura liviana y un sabor sutil, estas galletas son ideales para la merienda. Es una delicia fácil, económica y muy rendidora para hacer en casa.

Receta de galletas de Maicena con ingredientes que tenés en casa
Receta de galletas de Maicena con ingredientes que ten&eacute;s en casa

Receta de galletas de Maicena con ingredientes que tenés en casa

Ingredientes (rinde 20 porciones)

  • Almidón de maíz — 300 gramos

  • Manteca — 150 gramos

  • Azúcar impalpable — 120 gramos

  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

  • Polvo de hornear — 5 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

  • Ralladura de limón — 5 gramos

Paso a paso para crear galletas de Maicena deliciosas

1- En un bowl, batir la manteca blanda con el azúcar impalpable hasta lograr una crema.

2- Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

3- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.

4- Incorporar el almidón de maíz junto con el polvo de hornear.

5- Formar una masa suave y lisa, sin amasar demasiado.

6- Tomar pequeñas porciones y dale la forma que más te guste.

7- Colocarlas en una placa con papel manteca y aplastarlas ligeramente.

8- Hornear a 170 °C durante 12 a 15 minutos sin que se doren demasiado.

9- Retirar y dejar enfriar antes de servir.

Con esta receta podés crear unas galletas de Maicena con la forma que más te guste
Con esta receta pod&eacute;s crear unas galletas de Maicena con la forma que m&aacute;s te guste

Con esta receta podés crear unas galletas de Maicena con la forma que más te guste

De la cocina a la mesa

Las galletas de Maicena son un clásico que se destaca por su textura única, suave y delicada. Esta receta es ideal para quienes buscan algo liviano y fácil de preparar con pocos ingredientes. Son perfectas para acompañar el mate, el o el café, y también se pueden aromatizar con distintos sabores como naranja o coco. Además, se conservan muy bien en frascos herméticos durante varios días. Su preparación rápida y su resultado confiable las convierten en una opción infalible para cualquier ocasión. Una alternativa simple, casera y deliciosa para sumar a la merienda. ¡Deliciosas!.

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