Receta de galletas de Maicena: suaves y delicadas
Receta de galletas de Maicena caseras, suaves y delicadas, ideales para una merienda fácil, económica y deliciosa.
Esta receta de galletas de Maicena es perfecta para lograr un clásico suave y delicado que se deshace en la boca. Con una textura liviana y un sabor sutil, estas galletas son ideales para la merienda. Es una delicia fácil, económica y muy rendidora para hacer en casa.
Ingredientes (rinde 20 porciones)
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Almidón de maíz — 300 gramos
Manteca — 150 gramos
Azúcar impalpable — 120 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Polvo de hornear — 5 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Ralladura de limón — 5 gramos
Paso a paso para crear galletas de Maicena deliciosas
1- En un bowl, batir la manteca blanda con el azúcar impalpable hasta lograr una crema.
2- Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
3- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
4- Incorporar el almidón de maíz junto con el polvo de hornear.
5- Formar una masa suave y lisa, sin amasar demasiado.
6- Tomar pequeñas porciones y dale la forma que más te guste.
7- Colocarlas en una placa con papel manteca y aplastarlas ligeramente.
8- Hornear a 170 °C durante 12 a 15 minutos sin que se doren demasiado.
9- Retirar y dejar enfriar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las galletas de Maicena son un clásico que se destaca por su textura única, suave y delicada. Esta receta es ideal para quienes buscan algo liviano y fácil de preparar con pocos ingredientes. Son perfectas para acompañar el mate, el té o el café, y también se pueden aromatizar con distintos sabores como naranja o coco. Además, se conservan muy bien en frascos herméticos durante varios días. Su preparación rápida y su resultado confiable las convierten en una opción infalible para cualquier ocasión. Una alternativa simple, casera y deliciosa para sumar a la merienda. ¡Deliciosas!.