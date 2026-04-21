Receta de galletas de Maicena: suaves y delicadas

Esta receta de galletas de Maicena es perfecta para lograr un clásico suave y delicado que se deshace en la boca. Con una textura liviana y un sabor sutil, estas galletas son ideales para la merienda. Es una delicia fácil, económica y muy rendidora para hacer en casa.

Receta de galletas de Maicena con ingredientes que tenés en casa

Receta de galletas de Maicena con ingredientes que tenés en casa

Ingredientes (rinde 20 porciones)

Almidón de maíz — 300 gramos

Manteca — 150 gramos

Azúcar impalpable — 120 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Polvo de hornear — 5 gramos

Esencia de vainilla — 5 mililitros

Ralladura de limón — 5 gramos

Paso a paso para crear galletas de Maicena deliciosas

1- En un bowl, batir la manteca blanda con el azúcar impalpable hasta lograr una crema.

2- Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

3- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.

4- Incorporar el almidón de maíz junto con el polvo de hornear.

5- Formar una masa suave y lisa, sin amasar demasiado.

6- Tomar pequeñas porciones y dale la forma que más te guste.

7- Colocarlas en una placa con papel manteca y aplastarlas ligeramente.

8- Hornear a 170 °C durante 12 a 15 minutos sin que se doren demasiado.

9- Retirar y dejar enfriar antes de servir.

Con esta receta podés crear unas galletas de Maicena con la forma que más te guste Con esta receta podés crear unas galletas de Maicena con la forma que más te guste Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las galletas de Maicena son un clásico que se destaca por su textura única, suave y delicada. Esta receta es ideal para quienes buscan algo liviano y fácil de preparar con pocos ingredientes. Son perfectas para acompañar el mate, el té o el café, y también se pueden aromatizar con distintos sabores como naranja o coco. Además, se conservan muy bien en frascos herméticos durante varios días. Su preparación rápida y su resultado confiable las convierten en una opción infalible para cualquier ocasión. Una alternativa simple, casera y deliciosa para sumar a la merienda. ¡Deliciosas!.