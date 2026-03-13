Con esta receta tendrás listo el mejor budín integral de naranja ¡en pocos pasos!

Esta receta de budín integral de naranja es una opción casera perfecta para disfrutar algo dulce y aromático. Con harina integral y jugo natural de naranja , se logra un budín húmedo, liviano y lleno de sabor. Es ideal para acompañar el mate o el café en una merienda simple y casera.

1- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín .

2- En un bowl batir los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.

3- Agregar el aceite, el jugo de naranja y la esencia de vainilla. Mezclar.

4- Incorporar la ralladura de naranja para intensificar el aroma del budín.

5- En otro recipiente mezclar la harina integral, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.

6- Integrar los ingredientes secos a la mezcla líquida hasta obtener una preparación homogénea.

7- Si se desea, sumar las nueces o almendras picadas.

8- Volcar la preparación en el molde para budín.

9- Hornear durante 40 a 45 minutos hasta que esté dorado y cocido por dentro.

10- Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en porciones.

Shutterstock

De la cocina a la mesa

El budín integral de naranja es una receta casera simple que combina el sabor cítrico de la naranja con la textura rústica de la harina integral. Es una preparación ideal para quienes buscan un dulce casero más equilibrado, perfecto para el desayuno o la merienda. La ralladura y el jugo de naranja natural aportan aroma y frescura, logrando un budín húmedo y muy sabroso. Además, esta delicia permite sumar frutos secos o incluso semillas para variar la textura. ¡A disfrutar!