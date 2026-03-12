Receta de cuajada casera tradicional: el postre más fácil y cremoso

Esta receta de cuajada es uno de los postres más tradicionales del norte de España, especialmente del País Vasco y Navarra. La cuajada destaca por su textura suave y su sabor delicado a leche , convirtiéndose en un dulce sencillo pero muy especial.

En muchas zonas del norte de España, la receta se servía en cuencos de barro para mantener mejor la temperatura.

Un postre tradicional que no pasa de moda

1- Reservar un vaso de leche y mezclar en él el sobre de cuajada en polvo hasta que se disuelva completamente.

2- Calentar el resto de la leche en un cazo a fuego medio junto con el azúcar .

3- Cuando la leche esté caliente, añadir la mezcla de cuajada removiendo constantemente.

4- Cocinar durante unos minutos sin dejar de remover hasta que la mezcla comience a espesar.

5- Agregar el extracto de vainilla si se desea dar un toque aromático.

6- Verter la mezcla en recipientes individuales o cuencos pequeños.

7- Dejar templar a temperatura ambiente.

8- Llevar al frigorífico durante al menos 2 horas hasta que la cuajada esté bien firme.

Un postre fácil para toda la familia La receta tradicional de cuajada se preparaba antiguamente con leche de oveja recién ordeñada. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La cuajada es un postre muy arraigado en la tradición gastronómica del norte de España. Esta receta se caracteriza por su sencillez y por el protagonismo de la leche, que aporta una textura delicada y muy cremosa. En muchas casas se sirve acompañada de miel, azúcar o incluso nueces, lo que añade un contraste delicioso. Lo ideal es consumir la cuajada bien fría después de una comida, ya que resulta ligera y refrescante. Además, puede conservarse en el frigorífico durante dos o tres días sin perder su textura. Es un dulce humilde, pero lleno de tradición y sabor. ¡Y viva la tradición!.