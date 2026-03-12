Receta de cuajada casera tradicional: el postre más fácil y cremoso
Una receta de cuajada casera, cremosa y tradicional, que trae todo el sabor de la cocina española en un postre sencillo, suave y delicioso.
Esta receta de cuajada es uno de los postres más tradicionales del norte de España, especialmente del País Vasco y Navarra. La cuajada destaca por su textura suave y su sabor delicado a leche, convirtiéndose en un dulce sencillo pero muy especial.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
-
1 litro de leche entera.
1 sobre de cuajada en polvo.
80 gramos de azúcar.
5 mililitros de extracto de vainilla (opcional).
20 gramos de miel (opcional para servir).
Paso a paso para crear un postre de cuajada casera deliciosa
1- Reservar un vaso de leche y mezclar en él el sobre de cuajada en polvo hasta que se disuelva completamente.
2- Calentar el resto de la leche en un cazo a fuego medio junto con el azúcar.
3- Cuando la leche esté caliente, añadir la mezcla de cuajada removiendo constantemente.
4- Cocinar durante unos minutos sin dejar de remover hasta que la mezcla comience a espesar.
5- Agregar el extracto de vainilla si se desea dar un toque aromático.
6- Verter la mezcla en recipientes individuales o cuencos pequeños.
7- Dejar templar a temperatura ambiente.
8- Llevar al frigorífico durante al menos 2 horas hasta que la cuajada esté bien firme.
De la cocina a la mesa
La cuajada es un postre muy arraigado en la tradición gastronómica del norte de España. Esta receta se caracteriza por su sencillez y por el protagonismo de la leche, que aporta una textura delicada y muy cremosa. En muchas casas se sirve acompañada de miel, azúcar o incluso nueces, lo que añade un contraste delicioso. Lo ideal es consumir la cuajada bien fría después de una comida, ya que resulta ligera y refrescante. Además, puede conservarse en el frigorífico durante dos o tres días sin perder su textura. Es un dulce humilde, pero lleno de tradición y sabor. ¡Y viva la tradición!.