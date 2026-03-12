Receta súper fácil de torta de mandarina más rica y esponjosa que vas a probar
Te compartimos los secretos para la receta de torta de mandarina, húmeda, esponjosa y muy aromática, perfecta para acompañar el mate o la merienda.
Si buscás un clásico casero, esta receta de torta de mandarina es ideal. Se prepara con mandarinas frescas que le dan un aroma increíble y una textura muy húmeda. Es una torta simple, rendidora y perfecta para compartir en la merienda o para disfrutar con unos mates.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
-
300 gramos de mandarinas.
200 gramos de azúcar.
250 gramos de harina leudante.
100 gramos de aceite.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
5 gramos de esencia de vainilla.
5 gramos de polvo de hornear.
10 gramos de manteca para el molde.
Paso a paso para crear una torta de mandarina deliciosa
1- Lavá bien las mandarinas, retirá las semillas y cortalas en trozos.
2- Colocá las mandarinas en una licuadora junto con el aceite y los huevos.
3- Procesá hasta obtener una mezcla homogénea.
4- Volcá la mezcla en un bol y agregá el azúcar y la esencia de vainilla.
5- Mezclá bien hasta integrar todo.
6- Incorporá la harina leudante y el polvo de hornear de a poco.
7- Batí suavemente hasta lograr una masa sin grumos.
8- Enmantecá un molde y volcá la preparación.
9- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.
10- Retirá cuando la torta de mandarina esté dorada y dejá enfriar antes de desmoldar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de torta de mandarina es una de esas preparaciones caseras que nunca fallan. Su sabor cítrico y su aroma hacen que sea perfecta para acompañar una merienda con mate, café o té. Además, al usar la fruta entera, la torta queda especialmente húmeda y sabrosa. Si querés darle un toque extra, podés espolvorear azúcar impalpable o agregar un glaseado de mandarina por encima. También podés sumarle chips de chocolate o nueces para variar la receta. Se conserva muy bien durante dos o tres días a temperatura ambiente en un recipiente cerrado, manteniendo su textura suave y deliciosa. ¡¡Simplemente deliciosa!.