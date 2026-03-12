Presenta:

Receta súper fácil de torta de mandarina más rica y esponjosa que vas a probar

Te compartimos los secretos para la receta de torta de mandarina, húmeda, esponjosa y muy aromática, perfecta para acompañar el mate o la merienda.

Candela Spann

Torta de mandarina: receta rápida con fruta natural.

Si buscás un clásico casero, esta receta de torta de mandarina es ideal. Se prepara con mandarinas frescas que le dan un aroma increíble y una textura muy húmeda. Es una torta simple, rendidora y perfecta para compartir en la merienda o para disfrutar con unos mates.

Podés espolvorearla con un poco de azúcar por encima
Algunas variantes de la receta de torta de mandarina incluyen chocolate o frutos secos.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de mandarinas.

  • 200 gramos de azúcar.

  • 250 gramos de harina leudante.

  • 100 gramos de aceite.

  • 3 huevos (aproximadamente 180 gramos).

  • 5 gramos de esencia de vainilla.

  • 5 gramos de polvo de hornear.

  • 10 gramos de manteca para el molde.

Paso a paso para crear una torta de mandarina deliciosa

1- Lavá bien las mandarinas, retirá las semillas y cortalas en trozos.

2- Colocá las mandarinas en una licuadora junto con el aceite y los huevos.

3- Procesá hasta obtener una mezcla homogénea.

4- Volcá la mezcla en un bol y agregá el azúcar y la esencia de vainilla.

5- Mezclá bien hasta integrar todo.

6- Incorporá la harina leudante y el polvo de hornear de a poco.

7- Batí suavemente hasta lograr una masa sin grumos.

8- Enmantecá un molde y volcá la preparación.

9- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.

10- Retirá cuando la torta de mandarina esté dorada y dejá enfriar antes de desmoldar.

Una torta súper húmeda y esponjosa
Muchas versiones de la receta de torta de mandarina se preparan licuando la mandarina con cáscara para potenciar el aroma.

De la cocina a la mesa

Esta receta de torta de mandarina es una de esas preparaciones caseras que nunca fallan. Su sabor cítrico y su aroma hacen que sea perfecta para acompañar una merienda con mate, café o . Además, al usar la fruta entera, la torta queda especialmente húmeda y sabrosa. Si querés darle un toque extra, podés espolvorear azúcar impalpable o agregar un glaseado de mandarina por encima. También podés sumarle chips de chocolate o nueces para variar la receta. Se conserva muy bien durante dos o tres días a temperatura ambiente en un recipiente cerrado, manteniendo su textura suave y deliciosa. ¡¡Simplemente deliciosa!.

