Sabor tradicional que conquista: receta de torta de miel y canela fácil y económica

Si te gustan los sabores intensos y aromáticos, esta receta de torta de miel y canela es ideal para la merienda. Es húmeda, esponjosa y con ese perfume especiado que invade toda la cocina. Perfecta para acompañar unos mates o un café , combina ingredientes simples con un resultado casero que siempre sale bien.

En días frescos, la receta de torta de miel y canela suele servirse tibia para resaltar aún más el sabor de la canela.

Una tradición que nunca pasa de moda

1. En un bowl grande colocá los huevos junto con el azúcar . Batí hasta que la mezcla esté clara y algo espumosa.

2. Agregá el aceite , la miel , la leche y la esencia de vainilla . Mezclá bien hasta integrar todo.

3. En otro recipiente uní la harina, el polvo de hornear, la canela y la pizca de sal.

4. Incorporá los secos de a poco a la preparación líquida, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.

5. Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.

6. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 45 minutos. Pinchá con un palillo en el centro; si sale seco, está lista.

7. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y cortar.

Saboreala con la infusión que más te guste La receta de torta de miel y canela se destaca por su aroma especiado, que perfuma toda la cocina mientras se hornea. Infobae

De la cocina a tu mesa

La combinación de miel y canela se usa desde la antigüedad en recetas tradicionales europeas. Para conservala, guardá la torta en un recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente o hasta 5 días en heladera. También podés freezarla en porciones y calentarla apenas antes de servir para recuperar su aroma y suavidad. ¡Disfrutala!.