Presenta:

Tendencias

|

Receta

Sabor tradicional que conquista: receta de torta de miel y canela fácil y económica

Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta receta de torta de miel y miel te permite disfrutar una merienda dulce, suave y llena de aroma.

Candela Spann

La receta de torta de miel y canela se destaca por su aroma especiado, que perfuma toda la cocina mientras se hornea.

La receta de torta de miel y canela se destaca por su aroma especiado, que perfuma toda la cocina mientras se hornea.

Cuchillo y Tenedor

Si te gustan los sabores intensos y aromáticos, esta receta de torta de miel y canela es ideal para la merienda. Es húmeda, esponjosa y con ese perfume especiado que invade toda la cocina. Perfecta para acompañar unos mates o un café, combina ingredientes simples con un resultado casero que siempre sale bien.

Una tradición que nunca pasa de moda
En días frescos, la receta de torta de miel y canela suele servirse tibia para resaltar aún más el sabor de la canela.

En días frescos, la receta de torta de miel y canela suele servirse tibia para resaltar aún más el sabor de la canela.

Rinde: 8 a 10 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 120 ml de aceite neutro
  • 200 g de miel
  • 200 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 300 g de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita colmada de canela en polvo
  • 1 pizca de sal

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bowl grande colocá los huevos junto con el azúcar. Batí hasta que la mezcla esté clara y algo espumosa.

2. Agregá el aceite, la miel, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta integrar todo.

3. En otro recipiente uní la harina, el polvo de hornear, la canela y la pizca de sal.

4. Incorporá los secos de a poco a la preparación líquida, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.

5. Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.

6. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 45 minutos. Pinchá con un palillo en el centro; si sale seco, está lista.

7. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y cortar.

Saboreala con la infusión que más te guste
La receta de torta de miel y canela se destaca por su aroma especiado, que perfuma toda la cocina mientras se hornea.

La receta de torta de miel y canela se destaca por su aroma especiado, que perfuma toda la cocina mientras se hornea.

De la cocina a tu mesa

La combinación de miel y canela se usa desde la antigüedad en recetas tradicionales europeas. Para conservala, guardá la torta en un recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente o hasta 5 días en heladera. También podés freezarla en porciones y calentarla apenas antes de servir para recuperar su aroma y suavidad. ¡Disfrutala!.

Archivado en

Notas Relacionadas