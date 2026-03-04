Sabor tradicional que conquista: receta de torta de miel y canela fácil y económica
Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta receta de torta de miel y miel te permite disfrutar una merienda dulce, suave y llena de aroma.
Si te gustan los sabores intensos y aromáticos, esta receta de torta de miel y canela es ideal para la merienda. Es húmeda, esponjosa y con ese perfume especiado que invade toda la cocina. Perfecta para acompañar unos mates o un café, combina ingredientes simples con un resultado casero que siempre sale bien.
Rinde: 8 a 10 porciones
Ingredientes
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 120 ml de aceite neutro
- 200 g de miel
- 200 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 300 g de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita colmada de canela en polvo
- 1 pizca de sal
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl grande colocá los huevos junto con el azúcar. Batí hasta que la mezcla esté clara y algo espumosa.
2. Agregá el aceite, la miel, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá bien hasta integrar todo.
3. En otro recipiente uní la harina, el polvo de hornear, la canela y la pizca de sal.
4. Incorporá los secos de a poco a la preparación líquida, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.
5. Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.
6. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 45 minutos. Pinchá con un palillo en el centro; si sale seco, está lista.
7. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y cortar.
De la cocina a tu mesa
La combinación de miel y canela se usa desde la antigüedad en recetas tradicionales europeas. Para conservala, guardá la torta en un recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente o hasta 5 días en heladera. También podés freezarla en porciones y calentarla apenas antes de servir para recuperar su aroma y suavidad. ¡Disfrutala!.