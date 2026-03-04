Receta paso a paso para preparar un auténtico cocido madrileño, el guiso español

El cocido madrileño es uno de los platos más representativos de la cocina española. Reconfortante, completo y lleno de tradición, se sirve en tres vuelcos: sopa, garbanzos con verduras y, por último, las carnes. Una receta casera que ha pasado de generación en generación y que sigue siendo protagonista en muchas mesas de Madrid. ¡A cocinar!

1- Poner los garbanzos en remojo la noche anterior durante 12 horas.

2- En una olla grande, añadir el agua fría junto con el morcillo, el tocino, los huesos y el pollo.

3- Llevar a ebullición y retirar la espuma que se forme en la superficie.

4- Incorporar los garbanzos escurridos y cocer a fuego medio durante 1 hora.

5- Añadir las zanahorias y las patatas peladas, y continuar la cocción 30 minutos más.

6- Agregar el chorizo y la morcilla en los últimos 20 minutos.

7- Cocer el repollo aparte durante 15 minutos.

8- Colar parte del caldo y preparar la sopa cociendo en él los fideos durante 3–4 minutos.

Cocido Madrileño paso a paso Cocido Madrileño paso a paso Shutterstock

De la tradición a la mesa

El cocido madrileño es mucho más que un plato contundente: es una tradición gastronómica profundamente arraigada en la cultura española. Servido en tres vuelcos, permite disfrutar cada elemento por separado y apreciar la riqueza de sabores que se integran lentamente durante la cocción. Desde los garbanzos tiernos hasta las carnes melosas, cada ingrediente cumple un papel esencial. Es una receta ideal para compartir en familia, especialmente en los meses fríos, cuando se busca un plato reconfortante y completo. ¡A disfrutar!