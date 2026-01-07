Cómo preparar la receta de paella valenciana clásica en casa

Esta receta de paella valenciana es uno de los mayores emblemas de la gastronomía española. Su origen humilde y campestre combina arroz, carnes y verduras en una preparación tradicional que destaca por su sabor intenso, su aroma inconfundible y una técnica que respeta la esencia del plato original.

Cada región adapta la receta de paella valenciana según sus ingredientes locales.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Calienta el aceite en la paellera y dora el pollo y el conejo hasta que estén bien sellados.

2- Agrega la judía verde y sofríe durante unos minutos.

3- Incorpora el tomate rallado y cocina hasta que reduzca.

4- Añade el pimentón y mezcla rápidamente para evitar que se queme.

5- Vierte el caldo caliente y agrega el garrofón y el azafrán.

6- Rectifica de sal y deja hervir 10 minutos.

7- Añade el arroz, distribúyelo de forma uniforme y cocina 18 minutos sin remover.

8- Retira del fuego, deja reposar 5 minutos y sirve.

La receta de paella valenciana tradicional se cocina sin remover el arroz.

De la cocina a la mesa

La receta de paella valenciana representa tradición, técnica y respeto por los ingredientes originales. Su preparación requiere paciencia y atención, ya que el equilibrio del caldo, el punto del arroz y el sofrito son clave para lograr un resultado auténtico. Este plato no solo es una comida, sino una experiencia cultural que se disfruta en familia o con amigos. Preparar esta receta en casa permite apreciar la sencillez y profundidad de la cocina mediterránea, donde cada ingrediente cumple una función esencial. Sin duda, es una elaboración que conecta historia, sabor y tradición en cada bocado. ¡A disfrutar!