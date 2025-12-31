Presenta:

La receta definitiva de enchiladas verdes con pollo ¡para este fin de año!

Esta receta de enchiladas verdes combina salsa fresca, pollo y tortillas de maíz para un platillo mexicano clásico y lleno de sabor.

MDZ México

Esta receta de enchiladas verdes se ganará tu corazón
Shutterstock

Esta receta de enchiladas verdes es un clásico de la cocina mexicana, reconocida por su sabor equilibrado y ligeramente picante. Preparadas con tortillas de maíz bañadas en salsa verde, pollo y crema, son ideales para almuerzos familiares y celebraciones tradicionales llenas de sabor. ¡A cocinar!

La receta de enchiladas verdes varía según la región y el tipo de chile utilizado.
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Tortillas de maíz: 12 unidades

  • Pechuga de pollo cocida y desmenuzada: 2 tazas

  • Tomates verdes (tomatillo): 500 gramos

  • Chile serrano: 2 unidades

  • Cebolla: ½ unidad

  • Ajo: 1 diente

  • Cilantro fresco: ¼ de taza

  • Aceite vegetal: 2 cucharadas

  • Crema mexicana: ½ taza

  • Queso fresco desmoronado: 150 gramos

  • Sal: a gusto

  • Agua: cantidad necesaria

Paso a paso para unas enchiladas verdes perfectas

  • Hierve los tomates verdes y los chiles hasta que estén suaves.

  • Licúa los tomates, chiles, cebolla, ajo y cilantro hasta obtener una salsa homogénea.

  • Calienta el aceite en una olla y sofríe la salsa durante 10 minutos.

  • Ajusta de sal y reserva caliente.

  • Pasa ligeramente las tortillas por aceite caliente para suavizarlas.

  • Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado.

  • Enrolla las tortillas y colócalas en un plato.

  • Baña generosamente con la salsa verde caliente.

  • Agrega crema y queso fresco por encima.

  • Sirve de inmediato y acompaña a gusto.

Originalmente, esta receta se preparaba sin pollo, solo con salsa y tortillas.
De la cocina a la mesa

Las enchiladas verdes representan uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Esta receta destaca por la frescura de la salsa y la suavidad del pollo, logrando un equilibrio perfecto de sabores. Son ideales para compartir en familia y permiten múltiples variaciones, como rellenos de queso, carne o verduras. Además, pueden adaptarse fácilmente al nivel de picante deseado. Preparar enchiladas verdes en casa es una excelente manera de acercarse a la cocina tradicional mexicana, disfrutando de un platillo reconfortante, lleno de identidad y profundamente arraigado a la cultura culinaria del país. ¡A disfrutar!

