La receta definitiva de enchiladas verdes con pollo ¡para este fin de año!
Esta receta de enchiladas verdes combina salsa fresca, pollo y tortillas de maíz para un platillo mexicano clásico y lleno de sabor.
Esta receta de enchiladas verdes es un clásico de la cocina mexicana, reconocida por su sabor equilibrado y ligeramente picante. Preparadas con tortillas de maíz bañadas en salsa verde, pollo y crema, son ideales para almuerzos familiares y celebraciones tradicionales llenas de sabor. ¡A cocinar!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Tortillas de maíz: 12 unidades
Pechuga de pollo cocida y desmenuzada: 2 tazas
Tomates verdes (tomatillo): 500 gramos
Chile serrano: 2 unidades
Cebolla: ½ unidad
Ajo: 1 diente
Cilantro fresco: ¼ de taza
Aceite vegetal: 2 cucharadas
Crema mexicana: ½ taza
Queso fresco desmoronado: 150 gramos
Sal: a gusto
Agua: cantidad necesaria
Paso a paso para unas enchiladas verdes perfectas
-
Hierve los tomates verdes y los chiles hasta que estén suaves.
Licúa los tomates, chiles, cebolla, ajo y cilantro hasta obtener una salsa homogénea.
Calienta el aceite en una olla y sofríe la salsa durante 10 minutos.
Ajusta de sal y reserva caliente.
Pasa ligeramente las tortillas por aceite caliente para suavizarlas.
Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado.
Enrolla las tortillas y colócalas en un plato.
Baña generosamente con la salsa verde caliente.
Agrega crema y queso fresco por encima.
Sirve de inmediato y acompaña a gusto.
De la cocina a la mesa
Las enchiladas verdes representan uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Esta receta destaca por la frescura de la salsa y la suavidad del pollo, logrando un equilibrio perfecto de sabores. Son ideales para compartir en familia y permiten múltiples variaciones, como rellenos de queso, carne o verduras. Además, pueden adaptarse fácilmente al nivel de picante deseado. Preparar enchiladas verdes en casa es una excelente manera de acercarse a la cocina tradicional mexicana, disfrutando de un platillo reconfortante, lleno de identidad y profundamente arraigado a la cultura culinaria del país. ¡A disfrutar!