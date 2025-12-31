La receta definitiva de enchiladas verdes con pollo ¡para este fin de año!

Esta receta de enchiladas verdes es un clásico de la cocina mexicana, reconocida por su sabor equilibrado y ligeramente picante. Preparadas con tortillas de maíz bañadas en salsa verde, pollo y crema, son ideales para almuerzos familiares y celebraciones tradicionales llenas de sabor. ¡A cocinar!

La receta de enchiladas verdes varía según la región y el tipo de chile utilizado.

Calienta el aceite en una olla y sofríe la salsa durante 10 minutos.

Hierve los tomates verdes y los chiles hasta que estén suaves.

Originalmente, esta receta se preparaba sin pollo, solo con salsa y tortillas.

De la cocina a la mesa

Las enchiladas verdes representan uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Esta receta destaca por la frescura de la salsa y la suavidad del pollo, logrando un equilibrio perfecto de sabores. Son ideales para compartir en familia y permiten múltiples variaciones, como rellenos de queso, carne o verduras. Además, pueden adaptarse fácilmente al nivel de picante deseado. Preparar enchiladas verdes en casa es una excelente manera de acercarse a la cocina tradicional mexicana, disfrutando de un platillo reconfortante, lleno de identidad y profundamente arraigado a la cultura culinaria del país. ¡A disfrutar!