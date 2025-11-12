Receta de atún encebollado: cómo preparar el clásico andaluz paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de atún encebollado, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de atún encebollado es una de las joyas de la cocina andaluza, especialmente popular en la provincia de Cádiz. Su sencillez y su sabor intenso la hacen irresistible. La receta combina el frescor del atún con la dulzura de la cebolla caramelizada, creando un plato equilibrado y delicioso.
Ingredientes para un atún encebollado perfecto
Rinde 4 porciones
- 800 g de atún fresco (preferiblemente rojo o de aleta amarilla).
- 3 cebollas grandes.
- 3 dientes de ajo.
- 150 ml de vino blanco.
- 50 ml de vinagre de Jerez.
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Sal y pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Corta el atún en cubos medianos, salpimiéntalo y resérvalo.
2- Pela y corta las cebollas en juliana fina.
3- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva y sofríe las cebollas junto con los ajos laminados y la hoja de laurel a fuego medio-bajo hasta que estén transparentes y tiernas.
4- Añade el pimentón dulce, mezcla bien e incorpora el vino blanco y el vinagre de Jerez. Cocina unos minutos hasta que se evapore el alcohol.
5- Agrega los trozos de atún y cocina durante 5–7 minutos, volteando con cuidado para que no se deshagan.
6- Rectifica la sal y deja reposar unos minutos antes de servir.
7- Sirve caliente o templado, acompañado de pan o papas cocidas.
De la cocina a la mesa
El atún encebollado es una receta que refleja la esencia del mar y la tradición del sur de España. Su éxito radica en la simplicidad de los ingredientes y en el equilibrio perfecto entre el sabor del pescado y la dulzura de la cebolla. Esta receta, típica de pescadores, se transmite de generación en generación como un símbolo de cocina honesta y casera. Además, puede servirse caliente o fría, lo que la hace versátil y perfecta para cualquier época del año. Un plato nutritivo, fácil de preparar y lleno de identidad andaluza que conquista desde el primer bocado. ¡A disfrutar!