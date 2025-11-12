Receta de atún encebollado: cómo preparar el clásico andaluz paso a paso

Esta receta de atún encebollado es una de las joyas de la cocina andaluza, especialmente popular en la provincia de Cádiz. Su sencillez y su sabor intenso la hacen irresistible. La receta combina el frescor del atún con la dulzura de la cebolla caramelizada, creando un plato equilibrado y delicioso.

En sus orígenes, se usaba atún de almadraba, una técnica milenaria de pesca sostenible que aún se practica en el sur de España.

En sus orígenes, se usaba atún de almadraba, una técnica milenaria de pesca sostenible que aún se practica en el sur de España.

2- Pela y corta las cebollas en juliana fina.

3- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva y sofríe las cebollas junto con los ajos laminados y la hoja de laurel a fuego medio-bajo hasta que estén transparentes y tiernas.

4- Añade el pimentón dulce, mezcla bien e incorpora el vino blanco y el vinagre de Jerez. Cocina unos minutos hasta que se evapore el alcohol.

5- Agrega los trozos de atún y cocina durante 5–7 minutos, volteando con cuidado para que no se deshagan.

6- Rectifica la sal y deja reposar unos minutos antes de servir.

7- Sirve caliente o templado, acompañado de pan o papas cocidas.

El vinagre y la cebolla actúan como conservantes naturales, permitiendo que el atún encebollado se mantenga fresco por varios días. El vinagre y la cebolla actúan como conservantes naturales, permitiendo que el atún encebollado se mantenga fresco por varios días. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El atún encebollado es una receta que refleja la esencia del mar y la tradición del sur de España. Su éxito radica en la simplicidad de los ingredientes y en el equilibrio perfecto entre el sabor del pescado y la dulzura de la cebolla. Esta receta, típica de pescadores, se transmite de generación en generación como un símbolo de cocina honesta y casera. Además, puede servirse caliente o fría, lo que la hace versátil y perfecta para cualquier época del año. Un plato nutritivo, fácil de preparar y lleno de identidad andaluza que conquista desde el primer bocado. ¡A disfrutar!